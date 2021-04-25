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Видеофакт: Трехлетняя девочка из Рогачева поет и танцует под песню «Уходи!»

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  • 25.04.2021, 15:30
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Видеофакт: Трехлетняя девочка из Рогачева поет и танцует под песню «Уходи!»

Многие белорусы продолжают традицию Флешмоба солидарности.

Помните Флешмоб солидарности, который был популярен в прошлом году?

Тогда белорусы в разных уголках страны каждый день в 19:00 гремели кастрюлями, вывешивали национальные флаги, и включали громко протестную музыку. Да так, чтобы слышно было на весь квартал.

Многие до сих пор продолжают традицию, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Трехлетняя девочка из Рогачева поет и танцует под песню «Уходи!».

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