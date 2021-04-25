Президент Армении Саркисян принял отставку правительства Пашиняна 25.04.2021, 15:36

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 20 июня.

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, о которой 25 апреля объявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы Армении в воскресенье, сообщает "Гордон".

"На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства", – отмечается в указе Саркисяна.

Пашинян заявил в видеообращении 25 апреля, что уходит в отставку для проведения в Армении внеочередных парламентских выборов. Согласно конституции республики, их проведение возможно лишь в случае, если премьер-министр подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового.

В связи со сложением полномочий премьер-министром в рамках технической процедуры в отставку в полном составе ушло правительство Армении. В то же время Пашинян сообщил, что продолжит выполнять обязанности главы правительства до выборов.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 20 июня.

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