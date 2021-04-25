В Москве назвали возможные сроки встречи Байдена и Путина 2 25.04.2021, 16:18

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Это будет первая встреча главы Кремля и президента США.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена, президентов России и США, может состояться в июне 2021 года, заявляют в Москве.

Возможность встречи двух президентов, предложенную Байденом в недавнем телефонном разговоре с Путиным, в РФ прокомментировали глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Оба они выступили 25 апреля в эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия-1, сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, Москва продолжает изучать предложение Белого дома.

«Я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», — заявил глава МИД РФ.

Так министр ответил на вопрос о том, начали ли Москва и Вашингтон рабочий процесс по подготовке саммита двух президентов. В то же время он заявил, что Россия готова принять дополнительные меры, «если продолжится эскалация» со стороны США.

В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти в первый месяц лета: «Называют июнь, даже есть конкретные даты». Такие даты он не уточнил.

Ушаков подтвердил, что со США «сигналы есть, конечно» [о намерении провести встречу лидеров]. «Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», — заявил помощник президента РФ.

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