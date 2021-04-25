Медики назвали продукты для хорошего настроения
- 25.04.2021, 16:22
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Наше радостное настроение, желание жить и рисковать, оказывается, тоже «обусловлены биохимией».
Одним из важнейших нейротрансмиттеров, отвечающих за все вышеперечисленное, является допамин. Его смело можно назвать гормоном счастья.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен, пишет «Голос.UA».
Специалист отметила, что всей информации о допамине в один пост не уместишь. По разным причинам выработка допамина у человека может быть замедлена, рассказала она.
«В этом случае помочь выровнять его уровни могут определенные продукты питания, а также БАДы и витамины», — добавила Йенсен.⠀
Питание
Какие продукты нужно включить в свой рацион, если хочется повысить уровни допамина? Это продукты питания, богатые тирозином и фенилаланином. Список:
сыр типа рикотта
дичь
индейка
курица
утка
грецкие орехи
овсянка
темный шоколад
натуральный йогурт
«Как видите, растительных источников не так уж много», — отметила специалист.
Также Катерина добавила список «волшебных пилюль», которые можно попробовать принимать, если с допамином не все впорядке:⠀
Комплекс витаминов В, особенно важен витамин В6,
Родиола розовая.
«Важное замечание о приеме аминокислот (мои коллеги часто назначают в случаях расстройства выработки допамина аминокислоту L-Phenylalanine, которая потом перерабатывается в тирозин и далее — в допамин). Но!⠀
— Важно следить за давлением,
— Противопоказаны при беременности,
— Не сочетаются с антидепрессантами,
— При длительном применении могут вызывать бОльшую зависимость от различных допамино-повышающих занятий и веществ (секс, вкусная еда, наркотики … мало ли?! Я обязана вас предупредить),
— При приеме могут вызывать излишнюю энергичность (почти как кокаин и кофеин!) с последующим упадком сил…⠀
И это далеко не все противопоказания казалось бы безобидных добавочек с «Айхерб», которые там предлагаются, как «просто вещества для улучшения работы нервной системы», — добавила Йенсен.