Аналитик: В Чехии будет уничтожена агентурная сеть российских спецслужб 1 25.04.2021, 16:43

1,824

О причинах обострения отношений между Прагой и Москвой.

Резкое обострение отношений Чехии и России произошло на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Праге считают причастными ко взрыву на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. В связи с этим Чехия выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на российские спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства. Впоследствии чешские власти объявили о еще большем сокращении сотрудников в российском посольстве в Праге. И это далеко не завершение истории: ситуация с кремлевским шпионажем заставила чешский демократический политикум и общество сплотиться и дать отпор российской подрывной деятельности. Более того, высылкой российских работников посольств у себя начали заниматься и другие страны ЕС. О причинах чешско-российского конфликта "Апострофу" рассказал старший аналитик Центра "Европейские ценности" Давид Стулик, который был представителем представительства ЕС в Украине в 2007-2019 годах.

- Раньше создавалось впечатление, что Чехия достаточно лояльна к Российской Федерации, однако совсем недавно произошло такое резкое и публичное обострение в чешско-российских отношениях. По вашему мнению, почему оно началось и происходит именно сейчас?

- В Украине есть проблема: Чехию люди воспринимают через призму президента Земана. Он действительно человек, имеющий однозначно пророссийские взгляды, и часто делает антиукраинские заявления. Но украинцам нужно понимать одно - он не имеет никаких конституционных полномочий во внешней политике нашего государства. Такие вопросы находятся в руках правительства, которое является одним из адвокатов Украины на уровне ЕС и НАТО.

Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия - пророссийская.

Что же касается вопроса об обострении между Чехией и Россией, то у нас эти отношения были напряженными с прошлого года или даже раньше. В Праге состоялось противостояние относительно памятника маршалу Коневу, и здесь уже было такое первое обострение - имела место высылка дипломатов и даже некоторые местные политики были вынуждены получить государственную охрану от полиции, потому что им поступали угрозы со стороны пророссийских сил. То есть сегодняшнее обострение не возникло просто так, из ничего.

И знаете, чешское общественное мнение последовательно с 2014 года - большинство чехов поддерживают украинскую позицию. Кроме того, большинство чехов выступало и выступает, например, против участия российской компании "Росатом" в чешских тендерах по реконструкции атомных станций. Большинство чехов воспринимают Россию как угрозу. Вот это то, о чем российские СМИ не будут писать.

- Но почему об истории со взрывами на складах в Врбетице вспомнили только через 6 лет после инцидента?

- В 2014 году происходило расследование этого дела, но здесь есть важный момент - следствие было приостановлено в 2015 году, за неимением доказательств. Также, тогда здесь еще никто не знал, что в ГРУ существует такое подразделение и такие агенты. Они приехали сюда под вымышленными фамилиями с молдавским и таджикским паспортом, которые были на сделаны на официальных бланках. И это все началось выясняться, и все эти данные начали соединяться в одну картину только в 2018 году, когда была раскрыта их личность спецслужбами Великобритании.

С этого момента шло это следствие, начались консультации с союзными государствами, спецслужбами этих стран, собирали 100-процентные доказательства что это были действительно они (агенты ГРУ Петров и Боширов - прим.). И сейчас это следствие завершили, потому что эти доказательства являются стопроцентными. А знаете почему? Во-первых, эти доказательства увидели союзники Чехии по НАТО и никто не сказал что они ошибочны. Во-вторых, это реакция президента Земана - он был ознакомлен с этими доводами и с этого момента молчит, до сих пор. Если бы не имелись железобетонные доказательства, президент Земан сразу бы публично выступил, как это было раньше, высмеял бы эти доказательства, дискредитировал спецслужбы. Он очень любит дискредитировать чешские службы, но в этом случае он молчит.

Еще одна важная составляющая в этом деле - это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Баширов - прим.), то только после этого можно было объявить подозрение.

- Что касается позиции президента Земана относительно этой ситуации - насколько мы поняли, он решил пока отмолчаться. А вот в целом, насколько серьезно российское лобби в Чехии, и как оно действует сейчас, во время кризиса?

- Здесь очень важный момент - это был действительно мощный удар по пророссийским силам в Чехии. В парламенте есть две экстремистские партии - крайне правые ксенофобы, и крайние левые коммунисты, которые сейчас в этом конфликте защищают интересы Российской Федерации - просто невероятно! И они раскрывают свое истинное лицо, но это все сказывается на их имидже, их легитимности, и надеюсь - на их рейтинге тоже.

Во-первых, в Чехии есть политическое лобби России, но оно экстремистское. То есть общая поддержка этих партий вместе - это где-то 10-13%. Это обычный протестный электорат, то есть они не являются какой-то значимой силой. Во-вторых, на днях был проведен социологический опрос, где большинство чехов вновь подтвердило, что воспринимает Российскую Федерацию как угрозу, и только 10% граждан Чехии не видят угрозы в лице России для нашей безопасности. Ну, у вас в Украине тоже есть такие. Как и в любой стране. То есть здесь Чехия социологически не отличается от других стран.

Также важно отметить, что эта информация о взрывах на складах в Врбетице нанесла удар по двум проектам Российской Федерации.

- По каким именно?

- Первое - это закупка вакцины "Спутник-V" - думаю, сейчас любой разумный обычный человек не захочет получать вакцину от страны-агрессора. Здесь у нас сейчас очень негативное отношение к этому, как и в Украине. И второе, и это наиболее важный момент, чешское правительство заявило в понедельник, что не будет приглашать "Росатом" к огромному тендеру на реконструкцию атомной станции. Речь идет о самом большом контракте в истории Чехии, стоимость которого будет составлять минимум 6 миллиардов долларов.

Важно отметить, что тот, кто будет строить эти реакторы, получит действительно огромное влияние на энергетическую безопасность нашей страны, поскольку это будет одним из основных источников электроэнергии в будущем, в течение нескольких десятилетий. И в этом случае правительство очень сопротивлялось давлению президента Земана, который продвигал идею пригласить на этот тендер "Росатом". Чешские спецслужбы публично призывали правительство не допускать "Росатом" к этому проекту. И сейчас, раскрытие этой операции практически убило эти российские проекты, возможно временно, но я надеюсь, на длительную перспективу.

- В этой истории о подрыве складов, какой позиции придерживаются Палаты парламента Чехии?

- Сейчас оппозиция поддерживает большинство относительно того, что делает правительство по этому делу. Есть уже два заявления и Нижней, и Верхней палаты парламента. На нашей такой радикализованной политической сцене это является очень исключительным, но оно радует: объединили этой информацией всю страну.

Стоит отметить, что этой осенью, в октябре, в Чехии состоятся выборы, и сейчас, я думаю, что некоторые представители оппозиции будут тоже частично переосмысливать кампанию, которую они подготовили на выборы. Потому что вопрос, который здесь на кону - это вопрос государственной безопасности Чехии. И, например, в заявлении Сената, где большинство имеет оппозиция, говорится об этом акте (подрыв в Врбетице - прим.), как об акте государственного терроризма. Это очень решительное заявление. Все демократические партии в этом едины. От этого мейнстрима отличаются только уже упомянутые мной две экстремистские пророссийские партии, которые всегда поддерживали российские нарративы и имели очень тесные контакты с российским посольством, и вдобавок их депутаты ездили в оккупированные Крым и Донбасс.

- Чехия в этом противостоянии оказалась с Россией один на один или же Прага все же почувствовала поддержку стран ЕС? Если да, то каких?

- Однозначно мы получили поддержку от всего ЕС, и также поддержку всего НАТО. Были два однозначных заявления от ЕС и НАТО, являющихся выражением солидарности и поддержки. Однако я видел, что в некоторых украинских СМИ начали писать о том, что в заявлениях речь не идет о наказании России. Но ничего - это еще придет, есть у меня такая надежда. Знаете, когда наказали Россию после отравления Скрипалей? Через три недели после того, как этот акт был совершен. На сегодня с момента объявления прошла неделя, и идет дипломатическая работа с нашими союзниками и подготовка скоординированной акции. То есть процесс реагирования западных партнеров еще не закончился.

В четверг состоялся закрытый брифинг председателя чешской контрразведки, который представил нашим союзникам по НАТО доказательства причастности российских спецслужб к этим взрывам. Сейчас идут консультации о дальнейших шагах. Но здесь мы имеем единодушную поддержку всех стран ЕС и НАТО.

- По вашему мнению, чем закончится этот конфликт?

- Я думаю, что в Чехии будет уничтожена агентурная сеть российских спецслужб, и, скорее всего, они будут вынуждены ограничить численность российского посольства здесь. Также это означает, что мы увеличим собственную безопасность в этом плане, а также уменьшим пространство для операций и действий российских спецслужб на территории Чехии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».