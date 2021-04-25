Митрополит Епифаний: Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ 25.04.2021, 17:47

Регистрируется много новых общин, особенно на востоке страны.

Согласно томосу об автокефалии все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в последнее время ситуация с переходом религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ приостановилась. Но единичные случаи и сейчас есть практически в каждой области.

"Это касается и западной Украины, и центральной Украины. И мне сообщали на днях, что сейчас несколько переходов, которые не афишируются специально для того, чтобы до конца юридически оформить документы, а уже потом озвучить о том, что эти переходы состоялись", - отметил Епифаний.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день, согласно томосу об автокефалии, все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.

"Здесь надо понимать глубже суть этого вопроса. Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Потому что, согласно томосу, согласно разъяснениям Его Святейшества, патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс, что в Украине есть те, которые не признают этой реальности. Но постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию томоса.

Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно. Регистрируется много новых общин, особенно на востоке Украины. Это определенный такой сложный процесс, но постепенно мы развиваемся и утверждаемся", - рассказал Епифаний.

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