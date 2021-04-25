Десять фактов о «сосновом яблоке», о которых вы не знали 4 25.04.2021, 17:50

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Этот плод используется в большом количестве кулинарных рецептов.

Многие из нас любят вкус ананаса. Этот плод используется в большом количестве кулинарных рецептов, начиная от фруктовых коктейлей и заканчивая пиццей. Однако есть некоторые познавательные факты об этом очаровательном плоде, которые вы наверняка раньше не слышали. Вот 10 малоизвестных фактов об ананасе, пишет издание milliyet.com (перевод — inosmi.ru).

1. Ананас родом из Южной Америки. До того, как европейцы прибыли на континент и открыли этот странный на вид, но вкусный плод, его культивировали местные жители. Хотя этот фрукт пытались выращивать и в Европе, вскоре поняли, что ему нужен тропический климат, для чего были выбраны колонии в Азии и Африке.

2. Знаете ли вы, что выращивание ананаса продолжается не один год? Растение вырастить легко, достаточно посадить листья ананаса. Однако процесс производства и созревания плодов занимает от 18 до 20 месяцев. При этом одно растение может давать только один плод.

3. Англоязычное название ананаса «pineapple» буквально означает «сосновое яблоко», и это название восходит к 1660-м годам. Плод был назван так потому, что внешне напоминает шишку хвойных деревьев. Ананасы весьма колючие и хорошо защищены снаружи, поэтому удивительно, как люди поняли, что они съедобные и такие вкусные.

4. Однако ананас вкусен только тогда, когда полностью поспел. Сок незрелых ананасов может вызвать проблемы со здоровьем, невыросшие плоды даже ядовиты. Чем спелее ананас, тем он лучше и вкуснее.

5. Ананас улучшает нашу пищеварительную систему и в целом способствует хорошему пищеварению. Помогает устранить вздутие живота и в принципе предотвратить эту проблему. Так что, если у вас есть проблемы с пищеварением, ежедневное употребление порции ананаса может вам помочь.

6. Этот изысканный тропический фрукт изобилует витаминами и минералами. Всего несколько ломтиков ананаса содержат больше суточной нормы витамина С, который обеспечивает нормальную работу нашей иммунной системы и делает нашу кожу здоровой и сияющей. Ананас также богат витамином А, поддерживающим здоровье зрения.

7. Хотя витамин С является очевидным преимуществом ананаса, немногие знают, что ананас содержит много марганца — минерала, который помогает сохранять наши кости крепкими и здоровыми. Способен предотвратить остеопороз и артрит.

8. Видели ли вы когда-нибудь само растение ананас? Оно поистине уникально. Еще интереснее, что во время цветения ананасы дают самые красивые цветы, окраска которых может варьироваться от красного до фиолетового. В дальнейшем образуются маленькие ягоды, которые сливаются вместе вокруг ядра. Иными словами, по сути ананас представляет собой не один плод, а множество маленьких сросшихся друг с другом плодов.

9. Малоизвестный факт заключается в том, что ананас не созревает после сбора урожая. Вы не можете купить этот плод твердым, как, например, авокадо, и дождаться его созревания дома. Когда ананас достаточно созрел, он отделяется от листьев и поступает на прилавок. Выбирайте спелый ананас и старайтесь съесть его в течение нескольких дней, поскольку плод не хранится больше трех дней при комнатной температуре и больше недели в холодильнике.

10. Бывает ли пицца с ананасом? Одним из самых интересных блюд популярной гастрономической культуры является пицца с ананасом или гавайская пицца, которая, помимо привычных нам ингредиентов, содержит ананас. Первую гавайскую пиццу, как утверждается, приготовил в 1962 году Сэм Панопулос (Sam Panaopoulos), который работал в ресторане «Satellite», в Чатеме, Онтарио. По его словам, на приготовление этого блюда его вдохновила китайская кухня. Рецепт вскоре получил популярность в Канаде и распространился по всему миру. Между тем прародителем гавайской пиццы считается гавайский тост, приготовленный первым немецким телевизионным поваром Клеменсом Вилменродом (Clemens Wilmenrod) в 1955 году с ветчиной, ананасом и сыром.

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