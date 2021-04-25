В Гомеле после благоустройства обнаружили плиту с неизвестной надписью 1 25.04.2021, 18:49

3,534

Какие еще загадки могут лежать у нас под ногами?

На улице Ландышева при прокладке дорожки в земле открылся фрагмент каменной плиты с некими непонятными буквами. Ранее рядом находилось старинное еврейское кладбище. Но возможны и иные варианты.

Знаки из-под земли

Некоторое время тому назад гомельчанин Геннадий, недавно переехавший в этот район, вместе с детьми изучал окрестности. На зеленой зоне, между улицей Советской и лечебным учреждением, ранее называвшимся «поликлиника строителей», проходила реконструкция. На одной из дорожек он заметил появившуюся из грунта каменную конструкцию. На ней виднелась полузатертая надпись на неизвестном языке. Геннадий говорит:

— Это была часть достаточно капитальной конструкции, вытащить ее из земли просто так мне не удалось. Похоже, что это сооружение уходило вглубь, и его нужно было раскапывать. Я сфотографировал плиту, а на следующий день ее уже не было. Похоже, что ее просто закатали в асфальт, — рассказывает Геннадий.

«Сильные Новости» решили вспомнить известные исторические факты. Согласно карте Гомеля 1910 года, в этом районе находилось еврейское кладбище и синагога. Захоронения начинались от улицы Румянцевской и тянулись на восток в секторе нынешних улиц Головацкого (тогда Прудковская) и Ландышева. Заканчивались могилы иудеев почти у обрыва над Бурым болотом. Известно, что на этом кладбище были похоронены участники гомельской самообороны, погибшие во время погрома 1903 года, и свитки Торы, разорванной погромщиками. В «нулевых» еврейская община Гомеля ходатайствовала об установлении на этом месте памятника убитым самооборонцам, однако не получила согласования.

После закрытия кладбища часть его застроили жилыми усадьбами, на участке между улицами Советской и Новопрудковским проездом появился стадион Гомельского пединститута имени Чкалова (ГГУ имени Франциска Скорины).

По легенде, раввин местной синагоги проживал на улице Головацкого, его дом сохранился до сих пор.

В здании синагоги впоследствии был якобы устроен склад, а в 1970-80-е годы его почти полностью снесли. Долгое время сохранялась только одна красная кирпичная стена, которую еще долго можно было видеть со стороны Советской, справа от студенческого общежития. Недавно ее убрали.

В 2000-х годах недалеко от этой стены долго лежала могильная плита черного гранита с женской еврейской фамилией на русском языке, датированная концом XIX — началом XX века. О ней сообщалось как государственным, так и общественным профильным организациям, но фрагмент памятника никого не заинтересовал. Через некоторое время плита исчезла.

Бордюр дорожки, ведущей сегодня ко входу на стадион, частично выложен из плит темного гранита.

В начале 80-х годов на месте еврейского кладбища проводились крупные земляные работы, было раскопано большое количество человеческих останков. Их также иногда находят во время работ на огородах частных усадьб на прилегающих улицах.

Однако на месте нынешней зеленой зоны, где гомельчанин нашел плиту с надписью, захоронений не было.

От древней Ниневии до гомельского «Забега»?

До революции здесь был пустырь, пересеченный оврагом, тянувшимся в сторону сожской поймы. В 1970-80-х годах тут находилась частная застройка и стояло некое то ли складское, то ли производственное здание. Летом 1986 года застройку на этом участке стали сносить. Некоторое время здесь опять зиял пустырь, потом лужайку несколько облагородили, но остатки фундаментов бывших зданий еще и сейчас просматриваются на зеленой зоне.

Можно предположить, что при закрытии старого еврейского кладбища отдельные плиты с него были использованы при возведении частных усадеб или хозяйственных строений.

Вот что говорит Геннадий, обнаруживший плиту:

— Не знаю почему, но меня эта находка сильно заинтриговала. Я попытался интерпретировать надпись из иврита, арамейского и других древневосточных языков. Разумеется, через интернет. Что-то похожее, но полного совпадения я так и не нашел. Конечно, этим должны заняться специалисты.

Журналисты отправили фото надписи людям, владеющим древнееврейским языком. Они подтвердили — это не иврит. Смотрели и в зеркальном отображении, но не нашли даже совпадения отдельных букв из языка древних и нынешних израильтян. Тогда что же это? Кто и на каком языке оставил эти знаки?

Мы предположили еще одну версию. Известно, что в 20-30-е годы на улице 3-й Революционной (ныне Университетская) проживали ассирийцы. Как потомки народа древней Ассирии оказались на гомельском «Забеге»? Ассирийцы (атураи, айсоры, халдеи) — народ с трагической судьбой. Ассирийцы проживали на территории Османской империи и Ирана, имели свою христианскую церковь. Во время Первой мировой войны, в 1915 году турки-османы развязали против армянского и ассирийского населения геноцид. Пророссийские лидеры ассирийцев подняли восстание, но ни царская, ни британская армия так и не пришли им на помощь. Впоследствии к геноциду против айсоров присоединились иранцы и власти Ирака. Многие ассирийцы бежали в Российскую империю, часть из них осела в Гомеле. После Февральской революции 1917 года в России они создали свою политическую организацию — Ассирийскую социалистическую партию.

Ассирийские тексты из Гомеля

Виктор Пичуков, экс-преподаватель ГГУ имени Скорины, сообщил, что барак ассирийцев стоял в районе бывшей школы № 16. По некоторым данным, гомельский Совет рабочих депутатов выделил для этих многострадальных беженцев с Востока здание бывшей городской бани. Точная ее локализация сейчас не известна, но в любом случае это совсем рядом с местом находки.

Нам также предоставили фрагменты текстов, оставшихся от гомельских ассирийцев, однако утверждать что-либо точно мы не можем. Современный ассирийский (новосирийский) язык использует сирийское письмо, имеющее несколько вариантов, определить сходство может только уникальный специалист.

На взгляд дилетанта надпись из «Забега» похожа на с армянский и грузинский алфавит. Как и сирийское письмо, армянское использовало буквы древнейшего арамейского алфавита. Похоже, что ассирийцев в Гомеле местное население часто принимало за армян. Однако наш армянский эксперт не подтвердил принадлежность этих букв к своему алфавиту.

Впрочем, все может быть значительно проще, и таинственная надпись окажется аббревиатурой ЧВПК — сокращенным названием какой-нибудь советской организации или конторы. К сожалению, осмотреть сейчас эту плиту на месте не представляется возможным.

Поэтому пока происхождение этой надписи остается невыясненной.

Что касается гомельчанина, то его к опубликованию своей находки подтолкнуло следующее обстоятельство. Недавно администрация Центрального района объявила конкурс на проект благоустройства сквера на пересечении улиц Советской — Головацкого. Вероятно, при проведении последующих работ на месте обнаружения этой плиты и в целом на данном участке необходимо присутствие соответствующих специалистов, что позволит установить и сберечь возможные небезынтересные находки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».