Премьер проигранной войны2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 25.04.2021, 18:50
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Никол Пашинян уходит в отставку.
В Армении объявлены выборы и Никол Пашинян примет в них участие. Хочет вернуться в кресло премьера.
По видимости - человек-противоречие.
Приведенный к власти «улицей» и затем, после проигранной войны, подавлявший «улицу».
Воспринимался в России как демократ, но оказывает знаки внимания Путину и Лукашенко. А в ПАСЕ делегация Армении только что голосовала против почти единогласной резолюции по Навальному вместе с Азербайджаном! Курьез.
Пашинян показал себя как умный политик. Не только как лидер «улицы». Но и как премьер-министр, действующий в узком коридоре возможностей, сумевший удержаться у власти, не слететь сразу после военного поражения.
И все же. В историю Пашинян пока вошел как премьер проигранной войны. Кто виноват в поражении – будут спорить. Политику важнее другое – сделать правильные выводы для своей страны. А не только удержаться у власти.
Telegram-канал «СерпомПо»