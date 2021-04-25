Премьер проигранной войны 2 Telegram-канал «СерпомПо»

25.04.2021, 18:50

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Никол Пашинян уходит в отставку.

В Армении объявлены выборы и Никол Пашинян примет в них участие. Хочет вернуться в кресло премьера.

По видимости - человек-противоречие.

Приведенный к власти «улицей» и затем, после проигранной войны, подавлявший «улицу».

Воспринимался в России как демократ, но оказывает знаки внимания Путину и Лукашенко. А в ПАСЕ делегация Армении только что голосовала против почти единогласной резолюции по Навальному вместе с Азербайджаном! Курьез.

Пашинян показал себя как умный политик. Не только как лидер «улицы». Но и как премьер-министр, действующий в узком коридоре возможностей, сумевший удержаться у власти, не слететь сразу после военного поражения.

И все же. В историю Пашинян пока вошел как премьер проигранной войны. Кто виноват в поражении – будут спорить. Политику важнее другое – сделать правильные выводы для своей страны. А не только удержаться у власти.

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