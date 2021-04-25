Ученые: Если съедать один гриб в день, можно снизить риск возникновения рака 1 25.04.2021, 19:01

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Всего 18 граммов в день.

Команда из Института рака штата Пенсильвания обнаружила, что употребление в пищу всего 18 граммов грибов в день снижает риск развития рака на 45%. По словам исследователей, 18 граммов – это всего лишь один шампиньон (Agaricus bisporus) среднего размера в день, пишет National geographich.

Эти данные были получены на основе 17 исследований о раке, опубликованных с 1966 по 2020 годы.

«В целом, эти результаты предоставляют важные доказательства защитного действия грибов против рака. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точнее определить вовлеченные механизмы и конкретные виды рака, на которые могут влиять грибы», – Джон Ричи, соавтор исследования.

По словам Ричи, 18 граммов – это очень приблизительная оценка планки снижения вероятности рака, но данные показывают, что чем больше мы едим грибов, тем ниже риск развития заболевания.

Грибы известны как хороший источник белка, витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Они давно используются в азиатских лекарствах, но их потенциальная польза для здоровья была доказана только в последние десятилетия.

Особый интерес представляет эрготионеин – антиоксидант природного происхождения, который люди не могут синтезировать самостоятельно.

«Грибы являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. Пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака», – Джибрил М. Ба, соавтор исследования.

Наибольшее количество эрготионеина содержится в японском лесном грибе шиитаке (Lentinula edodes), в грибе под названием грифола курчавая (Grifola frondosa), также известном как майтаке и в обыкновенной вешенке (Pleurotus ostreatus), которую сегодня культивируют в промышленных масштабах.

Однако ученые отмечают, что для профилактики рака полезны любые разновидности грибов, за исключением ядовитых.

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