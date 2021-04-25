Жесткие критики режима Путина и «Северного потока-2» впервые стали лидерами предвыборных опросов в Германии 25.04.2021, 20:32

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Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября.

Партия зеленых в Германии впервые стала лидером предвыборной гонки и обошла правящий блок ХДС/ХСС.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Kantar, пишет «Интерфакс».

Согласно результатам опроса, на парламентских выборах «зеленые» могут рассчитывать на 28% голосов, тогда как рейтинг блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС снизился до 27%.

За социал-демократов готовы проголосовать 13% опрошенных, за праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» — 10%, а за либеральную «Свободную демократическую партию» — 9%.

«Зеленые» пользуются популярностью в крупных городах, в частности Берлине и Гамбурге. Их рейтинг вырос после выдвижения на пост канцлера Армина Лашета от ХДС/ХСС.

Если «зеленые» смогут победить и сформировать коалицию, тогда блок Меркель окажется в оппозиции, а кандидат от «зеленых» Анналена Бербок может стать следующим канцлером Германии.

Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в Бундестаг.

«Зеленые» выступают жесткими критиками режима Путина и «Северного потока-2».

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