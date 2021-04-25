Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля

Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля3
- 25.04.2021, 21:03
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Синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные.
Погода преподнесла сюрприз жителям Могилева 25 апреля. Утром город засыпало снегом, а столбики термометров опустились до отметки в 0°С. Об этом сообщает портал mogilev.online.
Добавим, что синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные, прогнозировали и снег в некоторых районах.
Пока в Беларуси не потеплеет. В ближайшие несколько дней будет прохладно. На 26 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.