закрыть
25 апреля 2021, воскресенье, 23:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля

3
  • 25.04.2021, 21:03
  • 10,510
Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля

Синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные.

Погода преподнесла сюрприз жителям Могилева 25 апреля. Утром город засыпало снегом, а столбики термометров опустились до отметки в 0°С. Об этом сообщает портал mogilev.online.

Добавим, что синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные, прогнозировали и снег в некоторых районах.

Пока в Беларуси не потеплеет. В ближайшие несколько дней будет прохладно. На 26 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович