Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля 3 25.04.2021, 21:03

10,510

Синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные.

Погода преподнесла сюрприз жителям Могилева 25 апреля. Утром город засыпало снегом, а столбики термометров опустились до отметки в 0°С. Об этом сообщает портал mogilev.online.

Добавим, что синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные, прогнозировали и снег в некоторых районах.

Пока в Беларуси не потеплеет. В ближайшие несколько дней будет прохладно. На 26 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».