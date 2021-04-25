«Судить нужно не только безответственное начальство, но и систему» 25.04.2021, 21:15

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35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящается.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года, 53 района Беларуси оказались загрязненными радионуклидами, пишет «Салiдарнасць».

В категорию наиболее пострадавших попал 21 район: Пинский, Луниненцкий, Столинский, Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Калинковичский, Брагинский, Хойникский, Речицкий, Добрушский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Кормянский, Рогачевский, Быховский, Чечерский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский.

В опасной для здоровья людей зоне оказалось 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов с населением около 2,5 млн. человек.

В чистые районы страны было отселено почти 138 тысяч человек. Около 200 тысяч человек выехали на новые места проживания самостоятельно.

В наши дни в зоне радиоактивного загрязнения цезием-137 плотностью от 1 до 15 кюри на кв. км живут 1 миллион 142 тысячи белорусов, в том числе 260 тысяч детей. Или каждый восьмой белорус.

Каждый третий белорус страдает той или иной патологией щитовидной железы.

Сегодня цезием-137 загрязнено около 20% всей территории — преимущественно в Гомельской, Могилевской и Брестской областях; стронцием-90 — около 10% (Гомельская и Могилевская области); изотопами трансурановых элементов до 2% (Гомельская и Могилевская области).

В политике

30 сентября 1989-го в Минске прошел первый «Чарнобыльскі шлях», ставший ежегодной акцией памяти.

Первое шествие было несанкционированным, его участники протестовали против политики замалчивания последствий катастрофы.

Попытка властей провести в этот день субботник провалилась. Около 30 тысяч человек, многие из которых приехали из пострадавших районов, прошли по центру города от Минского часового завода до теперешней площади Независимости.

Вот как первый шлях вспоминал годы спустя экс-депутат Верховного Совета Олег Трусов:

— Все началось в 1987-88 годах. Люди умирали, а власти молчали о трагедии. Как только Белорусский народный фронт (БНФ) заявил о своем создании в октябре 1988 года, в него целыми районами стали вступать чернобыльцы. Люди хотели знать правду о радиации.

Идею «Чарнобыльскага шляху» придумала Наталья Рослава, которая создавала БНФ на Могилевщине. Идею подхватил Минск. «Чарнобыльскi шлях» 1989 года был первой успешной акцией БНФ. Никто не ожидал, что треть митингующих приедет из зоны. Они держали таблички с названием своих городов и деревень. Теперь вряд ли соберется столько людей...

Начиная с 1996-го «Чарнобыльскі шлях» стал одной из ежегодных политических акций, выступающих против политики Александра Лукашенко, взявшего курс на рекультивацию загрязненных территорий и отмену льгот ликвидаторам последствий аварии.

В том году шествие стало самым массовым за все годы проведения «ЧШ» и закончилась столкновениями с силовиками и задержаниями участников и организаторов.

В литературе, кино и музыке

Катастрофе на ЧАЭС посвящено немало книг. Напомним о самых известных: «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, «Волчья яма» Василя Быкова, «Имя сей звезды — Чернобыль» Алеся Адамовича, фотоальбом «Чарнобыль» авторства Дениса Романюка, Игоря Бышнева и Анатолия Клещука.

Говоря о фотографии, посвященной чернобыльской трагедии, стоит отдельно упомянуть о работах Клещука, а также репортажах Сергея Плыткевича, Сергея Брушко и других белорусских фотокоров.

Почему мне страшно смотреть «Чернобыль»

О чернобыльской катастрофе сняты документальные фильмы. В 2019-м вышел сериал «Чернобыль» — пугающе реалистичное творение американского телеканала НВО. Авторы сериала не только воссоздали атмосферу происходящего в те дни в СССР, но и поставили зрителей перед вопросом о цене лжи.

О Чернобыле поет и белорусская группа «Крама» — «Гомельскі вальс», и ирландцы The Cranberries — «Time Is Ticking Out» («Времени остается все меньше»). Прибыль от продажи записи была направлена в ирландский фонд «Детям Чернобыля», помогающий маленьким белорусам и украинцам с 1994-го.

В цитатах

Из выступления писателя и сценариста Алеся Адамовича во время «Чарнобыльскага шляха», 30 сентября 1989-го:

«Из 10 атомных бомб, которые скинул Чернобыль на людей, 7 взорвались в Беларуси!

Виновников Чернобыля нужно судить. Неизбежен экологический Нюрнберг, ведь если не остановить эту безответственность, эту круговую поруку и большую ложь на всех уровнях, мы не спасемся и от Чернобыля, и от неизбежных новых катастроф.

Половина территории Беларуси три года жила за невидимым барьером. Мы все виноваты в этом: достаточно ли ученые, писатели, журналисты били тревогу? Нет!

Многое об этом могло бы рассказать белорусское партруководство во главе со Слюньковым и Соколовым, которое не настояло на немедленной помощи пострадавшим районам (в отличие от Украины).

Сейчас в зараженной зоне положен новый асфальт, вместо деревянных построены каменные дома — миллионы рублей выброшены на ветер — ведь людей оттуда нужно было давно выселить. Судить нужно не только безответственное начальство, но и Систему, в который раз ставящую нас на край пропасти».

Из интервью Светланы Алексиевич «Немецкой волне» к 25-летию аварии на ЧАЭС:

«В нашей стране по времени совпало две катастрофы — чернобыльская, и распад огромной «красной империи». И в Беларуси из-за установления авторитарной системы правления, а любая диктатура всегда малокультурна и всегда выпадает из общего развития человечества, эта тема была закрыта для общественности.

Ученые, которые серьезно вникали в проблему, как, например, профессор Юрий Бандажевский, или оказывались в тюрьме, или их работе препятствовали. Телевидение молчит.

Поскольку Беларусь страна бедная, то каждый человек не может получить дозиметр и чистые продукты. Это находится, если так можно выразиться, за повседневной культурой и власти, и каждого отдельного человека.

Самое удивительное, что белорусы ничему не научились кроме страха, и то он ретушируется властью, чтобы было легче управлять людьми, чтобы, как говорят, не было паники».