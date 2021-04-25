Сергей Тихановский — Лукашенко: Приедут и за Колей
- 25.04.2021, 22:14
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Появилось видео спора диктатора и народного блогера.
ГосТВ показали видео, на котором политзаключенный и народный блогер Сергей Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая.
Сергей Тихановский говорит Лукашенко:
— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.
— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — ответил Лукашенко.
— У меня не будет.
— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, — говорит Лукашенко.
— Приедут за ним, — сказал Тихановский.
Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными 10 октября 2020 года.