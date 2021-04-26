«В Беларуси вызревают забастовки такого типа, как были в Польше при «Солидарности» 26.04.2021, 7:40

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Ситуация на предприятиях сама подталкивает рабочих.

Белорусская промышленность полна долгов. За год размер задолженности предприятий подскочил на 44,2%. Сайт Charter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима, экс-предпринимателем Виктором Марчиком о сегодняшнем состоянии промышленности в стране.

— Мы прекрасно все понимаем, что улучшений у нас не предвидится, будет только хуже. Люди боятся, что в любое время может начаться массовые сокращения и начнется падение зарплат. Ситуация в стране не улучшается и тенденций по развитию ждать не приходится. Получается, что население живет одним днем — прожили и слава Богу.

– На промышленных «тяжеловесах» Беларуси происходит заметное сокращение выручки. На том же МЗКТ выручка от реализации продукции упала на 40 миллионов рублей. Как это отображается на доходах белорусских рабочих и их настроениях? Что о своих зарплатах говорят люди в вашем регионе?

— Выручка падает, потому что ситуация в стране такая. Хочу заметить, что санкции еще не были наложены на эти предприятия, но с каждым месяцем они становятся все более убыточными. Все началось не сейчас, а еще давным-давно. Потихоньку были сокращения, падала зарплата. Если зарплата рабочего остается на одном и том же уровне все эти года, то фактически его заработная плата падает в процентном соотношении к ценам. Люди знают, что в любое время их могут сократить. Предприятия могут обанкротиться, а что людям делать? Все не уедут за границу работать. Кто-то из-за возраста не может, а кто-то из-за родственников.

Конечно, народ в отчаянии, потому что не видит выхода из этой ситуации. Все прекрасно понимают, что, если были бы у нас честные выборы, то люди выбрали бы достойного кандидата. Началась бы какое-то оздоровление в экономическом и политическом плане. Это может произойти только при смене власти.

— На Минском подшипниковом заводе впервые за историю предприятия начались серьезные проблемы, не выдают зарплату за март. Бухгалтерия предприятия сообщила, что на заводе нет денег. Насколько типична такая ситуация для белорусских регионов?

— Пока я не слышал о задержках в моем регионе, но у нас очень маленькие зарплаты по сравнению с областными центрами и Минском, 450-500 рублей в месяц, а бывает и меньше. Возможно, что наши зарплаты низкие по сравнению с заработком в Минске или на крупных предприятиях и их просто легче выдать.

Однако я думаю, что все и в регионах будет идти по «обкатанному» в Минске плану. Вполне можно ожидать, что в ближайшее время будет и задержка зарплат, а если еще поднимется доллар, то уровень жизни резко обрушится.

Все это может привести к массовым увольнениям, «оптимизации», как говорят чиновники — а там может быть и взрыв недовольства у людей, новые протесты и даже забастовки. Ситуация в стране развивается в этом направлении.

— Как вы оцениваете сегодняшний уровень недовольства людей властью?

— Знаете, не все высказывают это открыто, но я общаюсь с людьми, среди которых есть и чиновники, и бюджетники, и я знаю точно, что они голосовали против этого режима. Люди хотят перемен. Они не дураки, понимают и могут предвидеть, что будет дальше. Однозначно никто не ждет улучшения при этой власти.

Даже если Путин даст Лукашенко какие-то деньги, чтобы «поднять» экономику, то этого не хватит: здесь нужны не один или два миллиарда, а десятки миллиардов. Такое могут позволить себе только объединенные и развитые страны — например, Евросоюз. Россия не сможет вытянуть экономику Беларуси на нужный уровень, у них самих полно проблем.

Россиянам тоже нужны деньги, тем более там скоро парламентские выборы, продолжаются протесты в поддержку Навального — и неизвестно, чем все закончится. Миллиард, два, даже три ничем не помогут Беларуси. Такая сумма только может удержать ненадолго доллар на прежнем уровне — а дальше нужно опять искать финансы. Россия постоянно кормить этот режим не будет, а если и даст, то под какие-то гарантии, сдачу суверенитета Беларуси.

Поэтому у нас, граждан страны, выход только один — освобождение всех политзаключенных и новые свободные выборы. Тогда начнется новый этап развития для Беларуси, будет строиться и развиваться наша экономика.

— Что делать рабочим, которые из-за экономического кризиса оказались на улице или существенно потеряли в зарплате? Как защитить свои права?

– Люди будут пытаться как-то прожить, допустим, предприниматели могут уйти в тень, но это тоже на какое-то время. Все понимают, что отступать уже некуда, люди будут активно сопротивляться.

Если же режим Лукашенко продолжит давление, то может возрасти еще больше уровень недовольства. Людям уже будет нечего терять и, образно говоря, они возьмут вилы.

—Один из работников «Гродно Азота» заявил, что для успеха «нужен польский вариант оккупационной забастовки, к которому нужно усердно готовиться». Согласны ли вы с этим мнением? Что, по вашему мнению, может обеспечить успех бастующим?

— Вся ситуация к этому и идет. Я согласен с его мнением, ситуация накаляется. Возможно, очень скоро будет похожая обстановка, что и была когда-то в Польше при «Солидарности». Власть сама толкает работников предприятий к таким действиям, к забастовкам такого типа, как были в Польше при «Солидарности».

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