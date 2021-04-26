Премьер Индии заявил о «коронавирусном шторме» после антирекорда 26.04.2021, 7:50

Фото: REUTERS

В Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от COVID-19.

Четвертый день подряд Индия бьет печальный рекорд по числу заразившихся COVID-19 в сутки. За минувший день в стране зафиксировано 349,6 тыс. случаев. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил минздрав республики.

Нынешний показатель стал максимальным для Индии за все время с начала пандемии. По словам премьер-министра Нарендры Моди, страну потряс «коронавирусный шторм». В связи с этим он призвал всех граждан быть осторожными и вакцинироваться, пишет Reuters.

По оценке агентства, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавирусной инфекции, а в целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тыс. смертей от COVID-19.

Как со ссылкой на вирусологов отмечает агентство, подобную вспышку мог спровоцировать новый, индийский штамм коронавируса.

Помимо этого, в большинстве регионов Индии не действует запрет на проведение массовых мероприятий. В частности, там продолжается фестиваль Кумбха Мела, во время которого паломники совершают массовое омовение в реке Ганг. По оценке организаторов, число участников фестиваля может достигать 150 млн человек, пишет Sky News.

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