Это фашизм, детка 9 Александр Скобов

26.04.2021, 8:06

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Александр Скобов

Все именно так, как вас и предупреждала старая Кассандра.

Закон о просветительской деятельности" – это закон о тотальной политической и идеологической цензуре. И именно для этого он задумывался. Говорить о том, что он просто юридически безграмотный и расплывчатый, что его надо просто уточнить, могли лишь очень наивные люди, отказывавшиеся видеть, что в России наступает фашизм, и продолжавшие что-то лепетать о "гибридном режиме" и "спящих институтах".

Полноценный фашизм наступил. Обязательная черта фашизма – запрет на публичное выражение взглядов, не нравящихся правящей клике. Запрет публично выражать свои взгляды людям, которые не нравятся правящей клике. Сначала они запретили выражать взгляды в любой форме на улице без предварительного "согласования", а само "согласование" поставили в полную зависимость от усмотрения начальства. Но этот запрет неизбежно должен был начать расползаться с улиц и площадей в другие сферы – в помещения и, наконец, просто в "информационное пространство". В "сеть интернет".

Вот для этого и придуман новый закон. Теперь любое распространение информации без лицензии (хоть в частном помещении, хоть интернете) может считаться нарушением закона и влечь карательные меры. Лицензии будут выдавать контролируемые государством или зависимые от государства организации, которые будут шарахаться от всего, что покажется неблагонадежным. Это и будет тотальная политическая и идеологическая цензура.

Как и многие запреты ранее, тотальная политическая и идеологическая цензура вводится, не называясь таковой прямо – жульнически и фарисейски. Это не "стыдливое" жульничество и фарисейство, призванное "прикрыть срам". Правящие Россией гопники давно ничего не стыдятся. Это издевательское, глумливое жульничество и фарисейство. Это когда у тебя в наглую вытаскивают кошелек, а потом, тыча в нос волыну и ухмыляясь, говорят: "Да у тебя, парень, и не было никакого кошелька. Это и был мой кошелек".

Не смешите бандитов попытками воззвать к их разуму. Единственный способ борьбы с фашистскими законами – это их игнорирование, их массовое нарушение. Настоящая Россия должна просто уйти в подполье, создать нелегальную сеть распространения знаний и обмена информацией. Да это будет постоянная борьба с современными "глушилками" – блокировками Роскомнадзора. Да, придется искать новые интернет-платформы, которые не будут прогибаться под окрики цензуры путинского фашистского режима. Да, за это будут преследовать. Это будет как выходить на несанкционированные митинги, к чему я всех в очередной раз и призываю.

Александр Скобов, "Фейсбук"

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