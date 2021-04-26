США обогнали Россию по военным расходам в 16,6 раз 4 26.04.2021, 8:27

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Как выглядит пятерка лидеров.

В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку лидеров по тратам вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62% от всех мировых военных расходов, пишет «Коммерсантъ».

По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии коронавируса мировой ВПП за прошлый год сократился на 4,4%. «В результате доля военных расходов в ВВП — так называемое военное бремя — достигла 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года»,— говорится в пресс-релизе института.

Несмотря на рост военных расходов во всем мире, некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в числе этих стран — Чили и Южная Корея, пишет SIPRI. Другие страны, в том числе Бразилия и Россия, потратили на военные расходы в 2020 году «значительно меньше», чем изначально рассчитывали, отмечают эксперты.

Топ-5 стран по военным расходам:

США ($778 млрд),

Китай ($252 млрд),

Индия ($72,9 млрд),

Россия ($61,7 млрд),

Великобритания ($59,2 млрд).

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