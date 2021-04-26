Дорогие кредиты отпугивают белорусов 2 26.04.2021, 9:02

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Фото: photoxpress.ru

Рынок потребительского кредитования в Беларуси не только не растет, но и сокращается.

Эксперты пока не видят объективных предпосылок для возобновления роста кредитования населения. На этом фоне темой занялся госконтроль, пишет сайт naviny.by.

Дорогие кредиты отпугивают население

Последние официальные статданные свидетельствуют, что рынок потребительского кредитования сжимается. По состоянию на 1 марта задолженность физлиц по кредитам на потребительские нужды составила 5,32 млрд рублей и постоянно сокращалась с осени, уменьшившись на 557,5 млн рублей, или на 9,5%.

Отрицательная динамика стала наблюдаться с сентября прошлого года, когда на фоне политического кризиса усилились негативные ожидания, и в результате этого на финансовом рынке взлетели процентные ставки — как по депозитам, так и по кредитам.

До сих пор процентные ставки на финансовом рынке остаются повышенными — чтобы привлечь депозиты населения, которые физлица предпочитают размещать на короткий срок, банки по вкладам предлагают 16-18% годовых. Как следствие, высоки и процентные ставки по потребительским кредитам, которые зачастую находятся в диапазоне 20-25% годовых.

В этих условиях представители банковского бизнеса не ожидают возобновления роста рынка потребительского кредитования.

«Думаю, всплеска кредитования в 2021 году не будет», — предположил в комментарии для топ-менеджер одного из банков.

Высокие ставки по потребительским кредитам и, как следствие, сокращение объемов кредитования населения уже сказывается на выручке магазинов. За первый квартал объем розничного товарооборота составил 13,1 млрд рублей, в сопоставимых ценах снизившись на 4,5% по сравнению с январем—мартом 2020 года.

На фоне угасания потребительской активности населения в некоторых ведомствах, похоже, появились идеи, как ситуацию можно несколько улучшить. Например, за счет стимулирования продаж товаров отечественного производства.

На днях Комитет госконтроля запросил у банков сведения о реализации мер по увеличению внутреннего спроса на товары отечественного производства, а также о проблемных вопросах, которые по этой теме возникают.

Коммерческим банкам также стало известно, что Национальный банк проводит работу по развитию партнерских программ банков с организациями торговли для стимулирования продаж товаров отечественного производства.

Стоит отметить, что в продовольственном сегменте всегда преобладали продажи товаров белорусского производства. За прошлый год более 77% реализованных в стране продовольственных товаров были произведены в Беларуси.

А вот в непродовольственном сегменте обратная ситуация — продается больше импортных товаров. Их доля в 2020 году составила 59,1% против 57% в 2019 году, так что тренд не в пользу отечественного производителя.

Хотя, как показывает время, недорогие кредиты могут существенно стимулировать и рост продаж некоторых белорусских товаров длительного пользования, если они пользуются спросом.

Например, в прошлом году на треть выросли продажи китайских автомобилей Geely белорусской сборки — в стране было продано 9200 автомобилей этого бренда. Такой результат был достигнут за счет того, что банки запустили партнерские программы с белорусско-китайским производителем этих автомобилей — кредиты выдавались по сниженной процентной ставке.

Депозиты населения не годятся для дешевых кредитов

Эксперты говорят, что стимулировать рост продаж отечественных товаров можно по-разному, и этим занимаются в том числе и власти стран Евросоюза.

«Например, во Франции некоторые работодатели предоставляют дополнительно к зарплате бонусы в виде ваучеров, которые можно потратить только на приобретение товаров и услуг французских компаний», — отметила в комментарии научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Можно обеспечивать рост продаж отечественных товаров и благодаря банковским кредитам, говорят экономисты.

«Для определенных товаров длительного пользования, которые пользуются спросом у населения, это будет работать. Пример роста продаж китайских автомобилей Geely белорусского производства это подтверждает. Без кредитов по сниженной процентной ставке, которые предлагаются на покупку таких автомобилей, рост продаж автомобилей этого бренда на белорусском рынке вряд ли оказался бы таким бурным», — подчеркнула в комментарии для академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Вместе с тем, экономист полагает, что в целом рынок потребительского кредитования в 2021 году расти не будет.

«Препятствовать росту рынка потребительского кредитования будут высокие ставки по кредитам. Кроме этого, опросы говорят, что население не ожидает роста доходов, но при этом наблюдает ускорение потребительских цен. В таких условиях кредиты выглядят как довольно опасный финансовый инструмент, который далеко не все смогут себе позволить», — полагает Борнукова.

В текущих условиях, предполагают экономисты, реально стимулировать продажи отечественных товаров можно только через партнерские программы — с участие банков, производителей и розницы. В рамках таких партнерских схем процентная ставка по кредитам для населения зачастую снижается или обнуляется для стимулирования сбыта конкретных товаров, и банки получают процентный доход от производителей или магазинов, которые заинтересованы в увеличении продаж конкретной продукции.

Иных вариантов, которые бы позволяли выдавать дешевые кредиты на покупку отечественных товаров, эксперты пока не видят.

«Заставлять банки, чтобы они работали в убыток для стимулирования продаж отечественных товаров, вряд ли правильно, и скорее всего этим никто заниматься не будет. А стимулировать продажи отечественных товаров за счет бюджета, который теоретически мог бы компенсировать банкам расходы на такое кредитование, возможностей нет, так как в бюджете сейчас дефицит», — подчеркивает Точицкая.

В свою очередь, представители банковского сектора признаются, что с удовольствием занялись бы массовой выдачей кредитов на покупку товаров отечественного производства при наличии дешевого фондирования и спроса на такие товары.

Однако направлять дорогие ресурсы, которые население размещает в банках под 16-18% годовых и зачастую на трехмесячный срок, на выдачу на год дешевых потребительских кредитов банки не могут.

«Если честно, мы с радостью занялись бы потребительским кредитованием на покупку отечественных товаров. Вопрос в том, что в этом процессе должен быть экономический интерес. Ключевой вопрос для банков — фондирование. Оно сейчас дорогое и короткое, а чтобы развивать кредитование розницы, нужны стабильные и дешевые источники», — подчеркнул в комментарии топ-менеджер одного из банков.

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