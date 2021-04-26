Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных 6 26.04.2021, 9:22

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Однако прививки должны быть сделаны вакцинами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Европейским союзом о том, как сделать сертификаты вакцинации приемлемыми в качестве доказательства иммунитета для туристов, позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

В публикации не уточняются детали такого решения, в частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других - в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", - добавила она. Агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии - это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

Она добавила, что восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в Европейском союзе".

Дипломаты из европейских туристических стран, в основном во главе с Грецией, неделями доказывали, что критерии блока для определения того, является ли страна "безопасным" происхождением, основанный только на низком уровне случаев заболевания Covid-19, быстро становятся неактуальными, учитывая ход прививочной кампании в США, Великобритании и некоторых других странах.

В течение нескольких недель между представителями Европейского союза и США продолжаются технические дискуссии относительно того, как практически и технологически сделать сертификаты вакцин с каждого места широко применяемым, чтобы граждане могли использовать их для путешествий без ограничений.

Эти дискуссии продолжаются, заявили чиновники в Брюсселе, и не исключено, что в ближайшее время будет использовано решение, которое позволит людям свободно путешествовать на основе сертификата о прививках.

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