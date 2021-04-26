Сколько стоит построить погреб в Беларуси? 7 26.04.2021, 9:56

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Какие они бывают и какие есть нюансы.

Мы не знаем, как устроен погреб в Гомельской области, о котором говорил Лукашенко. Tut.by рассказывает, какие погреба бывают и как построить такой, чтобы в нем можно было хранить исключительно закатки и бульбу. А еще мы покажем, как классно может выглядеть это сооружение на участке, если к оформлению его внешнего вида подойти творчески.

Погреб вам не подвал

Чтобы не путаться в понятиях, сразу уясним, что погреб — это отдельно расположенное сооружение, заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов. В отличие от подвала, который, по сути, является подземной частью дома и может использоваться не только как место хранения закаток.

Исходя из этого, тем, кто решит строить погреб, нужно определиться с местом. В данном случае нужно руководствоваться общими правилами застройки участка и здравым смыслом.

Требования к его размещению на участке точно такие же, как и для остальных надворных построек, — не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, 5 метров до красной линии улицы.

А здравый смысл говорит, что если на вашем участке есть туалет с выгребной ямой, то очевидно, что погреб стоит увести подальше от него. И от автономного септика тоже лучше отступить метров 5−6. Разумно будет организовать погреб недалеко от дома, чтобы не таскать далеко припасы.

Какие есть варианты

Следующим шагом станет определение уровня грунтовых вод в выбранном месте на участке. Проще говоря, нужно понять, на какой глубине появится водичка, когда вы начнете копать котлован под погреб. Тут надо учесть, что для подземного хранилища требуется минимум 1,9 метра высоты, при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем 3 метра от поверхности, то глубокий погреб получится еще и сверхдорогим: пол и стены должны быть надежно (дорого) гидроизолированы.

Чтобы не искушать судьбу и уберечь бульбу от грунтовых вод, есть решение в виде готового пластикового погребка. Это емкости из пластика с ребрами жесткости, герметичной крышкой, лестницей, стеллажами различных размеров и конфигураций.

Есть несколько модификаций пластиковых погребов в части организации входа. Наиболее удобными в эксплуатации считаются варианты с наклонным входом — так проще попасть внутрь, лестница удобнее.

Самый маленький погреб имеет следующие размеры: 1,5×1,5 метра. Есть и более габаритные варианты: 2×2 метра. Стоимость пластиковых погребов начинается от 4500 рублей. Монтажные работы трудно назвать дешевыми — от 2500 рублей.

Если же вы уверены, что подземные воды на участке находятся гораздо ниже трехметровой глубины, то можно спокойно делать классический подземный погреб. У таких сооружений пол находится на отметке минимум 2 метра под землей.

На такой глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портилось варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка. Сверху такой конструкции ставят погребицу — треугольный «домик» с дверью, который защищает погреб от осадков.

Кровлю делают из штучных и рулонных материалов. Деды обходились рубероидом и шифером, но если хочется сделать современно, то можно использовать керамическую черепицу, битумную кровлю, фальц — тот вид кровли, которой накрыты другие строения на участке.

Но если есть шансы, что погреб по весне станет аквариумом, есть и другие варианты. Например, полузаглубленный погреб, который заглублен примерно на треть в землю, а две трети «торчат» над землей.

Надземную часть можно оформить так, как это делали наши деды: обсыпать все толстым слоем земли, чтобы получился в итоге рукотворный холмик с дверкой-входом. Ниже — несколько интересных вариантов оформления входа в погреб:

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