Лукашенко сам подталкивает Совбез к своему свержению 21 26.04.2021, 10:13

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Могут начаться тараканьи бега.

Политолог Андрей Егоров в комментарии для thinktanks.by проанализировал заявления Лукашенко о так называемом перевороте и подготовке «супердекрета».

По мнению политолога, «будущего у этой системы нет в принципе»:

— Вся эта система разваливается, все предлагаемое понижает целостность идеологии системы, нарратива, на котором она стоит. То, что предлагается — нежизнеспособно, это еще один шаг к краху системы, стабильности он не обеспечивает. Более того, будущий декрет не обеспечивает сторонников режима и уверенностью в завтрашнем дне. Нет перспективы — нет уверенности. Во-вторых, все это создает у Совбеза как коллективного органа естественные желания и размышления на тему «а не подвинуть ли Лукашенко пораньше?» Конечно, система старается вычищать людей с какими-то своими амбициями, но никогда не гарантирует отсутствие заговора как такового. Предложенные в последнее время обществу версии о заговорах — фантастичны, а вот при такой предлагаемой модели — напрашивается их реальное появление в военно-номенклатурной среде, скажем так, условия для сговора готовятся самим Лукашенко.

Декрет может стать, скорее, сигналом тревоги многим в системе: никакой стабильности впереди нет, значит, надо думать самим о будущем своих детей, своей собственности и так далее. И тут могут начаться тараканьи бега.

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