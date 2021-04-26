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Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы: будут обсуждать и Беларусь

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  • 26.04.2021, 10:26
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Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы: будут обсуждать и Беларусь
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Встреча будет посвящена недружественным действиям России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки из-за поведения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк.

"В рамках польского председательства в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12.00 срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вышеграда.

Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничества Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе "- написал он.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и приведшего к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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