Решивший устроить шопинг варан стал звездой Сети 26.04.2021, 10:35

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Необычный покупатель, явившись в магазин, решил добраться до напитков в холодильнике.

Варан явился на шопинг и устроил беспорядок в магазине. Продавцу и покупателям магазина «7-Eleven» (Накхонпатом, Таиланд) оставалось только со страхом взирать на пугающего визитёра, пишет 120.su.

В канале неподалёку от магазина поселился варан, но голод выгнал его из привычной среды обитания и заставил заняться шопингом. Сначала необычный покупатель попытался добраться до напитков в холодильнике, а после полез на полку, расшвыривая и роняя на пол стоявшие на ней товары.

Но всё когда-нибудь заканчивается, вот и варану пришлось возвращаться домой — правда, не без помощи полиции и сотрудников департамента по контролю за животными. Удивительно то, что во время своего приключения крупная ящерица хотя и устроила беспорядок, но так ничего и не съела, то есть поход за продуктами получился совершенно безрезультатным.

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