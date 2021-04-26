В Турции обанкротилась крупная криптобиржа 8 26.04.2021, 10:59

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CEO пропал с $2 млрд средств пользователей.

Из-за банкротства криптобиржи Thodex пострадали тысячи инвесторов. Адвокат заявляет о 390 000 потерпевших, СЕО биржи Фарук Фатих Озер — о 30 000 пострадавших.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Турции Thodex 21 апреля прекратила работу, заявив, что у нее нет финансовых возможностей для продолжения операций, передает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Основатель Фарук Фатих Озер бежал из страны и тысячи пользователей биржи подозревают, что их сбережения испарились. Как сообщает местное издание Demiroren, Фатих Озер удалил свои профили в соцсетях и улетел в Албанию. Сообщается, что он забрал $2 млрд средств инвесторов.

В свою очередь Озер разместил заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, где он предстанет перед судом.

Правительство Турции приняло меры для блокировки счетов компании, а полиция провела обыск в головном офисе Thodex в Стамбуле.

По словам адвоката потерпевших, средства примерно 390 000 активных пользователей биржи стали «безвозвратными». Озер не согласен с такой оценкой и заявил, что пострадало около 30 000 пользователей.

Напомним, что центробанк Турции запретил расчеты в криптовалютах, заявив что их использование может привести к «непоправимым убыткам». На фоне этого запрета курс биткоина упал ниже $61 000. Чуть позже курс биткоина опустился ниже $50 000 на фоне инициативы Байдена повысить налоги.

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