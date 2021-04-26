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Кто застрелит Лукашенко: Кочанова или Головченко

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  • 26.04.2021, 11:18
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Кто застрелит Лукашенко: Кочанова или Головченко

Сафари на Таракана объявляется открытым.

В общественной коммуникации есть неписанные правила, нарушая которые вы обрекаете себя на провал. Особенно если вы политик.

Никогда нельзя цитировать пропаганду врага, признавать соперников равными тебе и говорить о своих страхах, пишет Telegram-канал «Баста!».

Во время предвыборной кампании за Лукашенко закрепилась кличка «Таракан» и «Саша три процента». Вместо того, чтобы полностью игнорировать эти обидные прозвища, он вступает в публичную полемику с авторами интернет-мемов, что приводит к «эффекту Стрейзанд» — о них становится известно более широкой публике.

В октябре 2020 года Лукашенко едет в СИЗО КГБ, садится за один стол с лидерами оппозиция, признавая их силу. Госпропаганда пытается использовать эти кадры против Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и других. Однако в общественном сознании узурпатор пошел на попятную и все восхищаются тем, как народный блогер ведет спор на повышенных тонах.

Однако сокрушительный удар по Лукашенко наносят его признания о готовящемся на него покушении. Вместо того, чтобы отдать «заговор» на откуп силовикам (пусть они отдуваются), узурпатор начинает сеанс разоблачения. Тут вам и погреб в Гомельской области, и захват членов семьи. Дальше — больше, Лукашенко публично называет три способа, как его собираются убить, анонсирует декрет на случай, если «его застрелят». Снайпер, миллион долларов, гранатометы, ФБР, ЦРУ — диктатор, переживший своих друзей Хусейна и Каддафи, для которых эти слова — не пустой звук, публично рассказывает о своих страхах.

И уже начинается невидимая гонка — кто первым застрелит горемыку: Кочанова или Головченко, а может Тертель заманит его в Гомельскую область и закроет в этом самом погребе.

Такой перспективы и врагу не пожелаешь, сафари на Таракана объявляется открытым. Может, стоило послушать работника МЗКТ, который крикнул в сторону Лукашенко: «Офицер, застрелись»?

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