Ученые высказались про групповой иммунитет против Covid-19 26.04.2021, 11:22

Эксперты настаивают на важности вакцинации от коронавируса.

"Почти год американцы с нетерпением ждали формирования коллективного иммунитета, когда достаточное количество людей будет защищено с помощью вакцинации или перенесенной инфекции, чтобы остановить распространение Сovid-19. Как только он появится, говорили чиновники, в масках не будет необходимости, и можно будет вернуться к объятиям и рукопожатиям, не говоря уже о спортзалах, барах и обедах в закрытых помещениях ресторанов. Но даже несмотря на то, что более половины взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а многие другие имеют иммунитет, недавно переболев, эксперты в области здравоохранения отходят от идеи возможности достижения некоторого магического числа иммунизированных", - пишет USA Today (перевод — inopressa.ru).

"Доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный врач-инфекционист, больше не хочет говорить о коллективном иммунитете. "Вместо того, чтобы концентрироваться на неуловимых цифрах, давайте сделаем прививки как можно большему количеству людей", - заявил он на брифинге в Белом доме на прошлой неделе (...). То, что Фаучи не проговаривает прямо, но проговаривают другие, так это то, что, учитывая, что четверть американцев заявляют о нежелании вакцинироваться, коллективный иммунитет - это просто недостижимая цель", - говорится в статье.

"Теоретически это возможно, но мы, как общество, отвергли это, - поясняет доктор Грегори Поланд, директор исследовательской группы по вакцинам в клинике Мэйо. - (...) Единственное, о чем мы можем говорить, это контроль".

"Изначально должностные лица нацеливались на защиту того рода, какую обеспечивает прививка от кори, но теперь он сосредоточены на сдерживании, аналогичном сдерживанию гриппа: они признают, что вспышки будут регулярными, но надеются максимально ограничить их. Американцы могут прожить всю свою жизнь, не беспокоясь о том, что заболеют корью, благодаря вакцине с длительной эффективностью, которую получают более 90% детей. Хотя при снижении показателей вакцинации возникают небольшие очаги инфекции, даже люди, которые не могут пройти вакцинацию или имеют ослабленный иммунитет, остаются в основном защищенными", - напоминает издание.

"В случае с Covid-19, когда вакцины эффективны, но их действие недолговечно, нежелание вакцинироваться делает такую широкую защиту маловероятной. Это означает, что люди, которые не могут вакцинироваться, или чья иммунная система ослаблена лекарствами или болезнью, останутся уязвимыми. Вероятно, всегда будет достаточно невакцинированных людей, чтобы позволить Covid-19 распространяться, как только он попадет в сообщество. И даже вакцинированные люди не будут защищены на 100% перед лицом такой заразной болезни", - отмечает USA Today.

(...) "Прошлым летом ВОЗ определила пороговые значения комбинированной инфекции и вакцинации, необходимые для разрыва цепи передачи, на уровне от 60% до 70%. К декабрю Фаучи поднял показатели для США на уровень 75-85%. С появлением высоко инфекционных вариантов некоторые довели его до 90%. Однако нежелание некоторых американцев пройти вакцинацию, вероятно, сделало это число недосягаемым".

"Что меня больше всего удивило, так это непостижимое отвержение науки даже среди во всех прочих отношениях умных людей, - сказал Поланд. - Я действительно ошеломлен, увидев это в таком масштабе".

"Раскол стал политическим. Около 79% людей, называющих себя демократами, заявляют, что прошли вакцинацию или намерены сделать это в ближайшее время, по сравнению с 46% республиканцев. Согласно опросу Kaiser Family Foundation, примерно 3 из 10 республиканцев говорят, что точно не будут делать прививку, - сообщается в публикации. - Это означает, что Америка может в конечном итоге выглядеть как лоскутное одеяло, где есть районы с низким уровнем заражения Covid-19 и другие, где вирус продолжает процветать".

"Будут места, например, сельские районы Айдахо, где живут очень независимо-мыслящие люди, где может продолжаться распространение инфекции, потому что вакцинируются только до 25% людей", - указывает доктор Уильям Шаффнер, профессор и специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.

"В Теннесси Шаффнер уже видит "разительный" разрыв между городом и деревней. "Я действительно обеспокоен тем, что этот вирус будет продолжать тлеть в сельской местности", - подчеркивает он.

"В районах с низким уровнем вакцинации Covid-19 будет вести себя так же, как и сегодня. "Невакцинированные люди будут подвергаться такому же высокому риску заражения, как и ранее", - считает Уильям Хэнедж, эпидемиолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана.

(...) "Опасности заражения Covid-19 значительны. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, среди непривитых людей с положительным результатом теста на Covid-19 около 20% окажутся в тяжелом состоянии, 5% попадут в реанимацию и от 1% до 2% умрут, - передает издание. - Невакцинированные останутся восприимчивыми к инфекции. Как и люди, которые уже уязвимы - те, кто старше 65 лет, имеют ослабленный иммунитет или другие проблемы со здоровьем. Даже если они вакцинированы, чтобы оставаться в безопасности, им придется бесконечно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, иначе возникнет риск серьезного заболевания".

"Из-за этого эксперты по общественному здравоохранению и инфекционным заболеваниям все чаще говорят, что коллективный иммунитет не должен быть в центре внимания. Сама по себе широкая вакцинация может превратить Covid-19 из убийцы в нечто гораздо более мягкое, по крайней мере, для людей, прошедших вакцинацию. Израиль, который на сегодняшний день имеет самый высокий уровень вакцинации в мире - 62%, позволяет сделать предварительный прогноз о том, что может произойти. "Как только уровень вакцинации достигнет 50%, количество случаев заболевания и смерти начнет резко сокращаться", - сообщает Кристина Рамирес, профессор биостатистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

"Данные из Израиля показывают, что вакцинированные не только гораздо реже серьезно заболевают или умирают, но и в том случае, если они заражаются Covid-19, то почти всегда в легкой форме".

"Есть надежда, что в конечном итоге уровень вакцинации вырастет настолько, что очаги уязвимости уменьшатся и в целом циркуляция вируса станет меньше. (...) "Однако, так как вирус все еще циркулирует, ситуация не вернется к ноябрю 2019 года, когда вирус еще не охватил мир, предрекает профессор эпидемиологии Тимоти Брюэр из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. "Барьеры из оргстекла в супермаркетах не исчезнут никогда, - говорит он. - Но я думаю, мы доживем до того момента, когда всеобщего ношения масок не будет".

"Для многих людей Covid-19 может стать фоновым заболеванием, таким как грипп, нарастающим зимой и ослабляющим летом, требующим вакцинации раз в год или в два года. "Вполне возможно, что через несколько лет у иммунизированных людей может возникнуть насморк, и на самом деле это будет SARS-CoV-2, но они никогда не узнают об этом", - отмечает Уильям Хэнедж. (...)

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