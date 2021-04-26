Зеленский: Вооруженные силы Украины очень сильны и готовы предотвратить любую угрозу 3 26.04.2021, 11:36

Владимир Зеленский

Отвод российских войск от украинских границ — маленькая победа Киева и его союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск от границ Украины «маленькой победой» Киева и его союзников, пишет «Новое время».

В интервью Financial Times Зеленский назвал присутствие российских войск психологическим давлением и подчеркнул, что Украина готова предотвратить любую угрозу агрессии.

«Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши вооруженные силы очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии», — сказал Зеленский.

Он отметил, что несмотря на отвод войск, ситуация остается опасной.

«Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах», — добавил Зеленский.

В начале марта Россия под предлогом подготовки военных учений стягивала к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику. По данным МИД Украины, Россия наращивала войска вдоль украинской границы на трех направлениях — на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что численность российского контингента вдоль границы Украины приблизилась к 120 тысячам. В украинской разведке заявили, что Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

23 апреля, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения возле границ Украины и в оккупированном Крыму. По словам министра, «цели внезапной проверки достигнуты полностью».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое решение «пропорционально снижает напряженность» и Украина приветствует любые шаги по деэскалации ситуации на Донбассе.

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