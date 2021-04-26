Ученые обнаружили самый старый «дом» в истории человечества - ему 2 миллиона лет 26.04.2021, 11:49

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В пещере были найдены свидетельства использования огня миллион лет назад.

В пустыне Калахари в пещере Wonderwerk Cave археологи обнаружили самый старый "дом" в истории человечества, которому 2 миллиона лет. Об этом пишет apostrophe.ua со ссылкой на Haaretz.

Мы не знаем, когда наши предки оставили деревья и начали ходить по Земле в вертикальном положении, но, похоже, это началось около 4 миллионов лет назад.

Wonderwerk Cave находится недалеко от города Даниэльскуил в меловых скалах холмов Куруман и более чем в 700 километрах от ближайшего пляжа.

Археолог Лиора Кольска Хорвиц отметила, что на самом деле не совсем понятно, какие древние люди жили в этой пещере. За почти столетие раскопок, там не было найдено ни одной частицы человеческой кости, ни одного зуба. Однако в течение двух миллионов лет гоминины явно использовали пещеру, использовали там инструменты и обедали там.

Археологи объясняют, что это самое раннее известное использование инструментов под "крышей", а не на открытом воздухе. Кроме того, в пещере Wonderwerk были найдены свидетельства использование огня миллион лет назад.

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