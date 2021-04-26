Ольга Хижинкова: Голливудским режиссерам стоило бы вдохновиться белорусскими новостями 26.04.2021, 12:04

Ольга Хижинкова

«Мисс Беларусь-2008» о том, как власти из гордости нации делают уголовников.

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова поделилась мнением о новостях, которые можно прочитать в Беларуси в последнее время, пишет «Трибуна».

«Осознала, что фильмы с апокалиптическими сюжетами больше не достигают задуманного создателями эффекта. Атакующие землян пришельцы выглядят смешно и нелепо, как и катастрофы, стирающие с лица земли мировые столицы. Голливудским режиссерам в данном жанре стоило бы вдохновиться белoрусской новостной лентой.

Там симпатичные тебе ребята вдруг подписываются под репрессиями в отношении своих друзей, соседей и болельщиков.

Там вчерашние чемпионы и гордость нации становятся уголовниками.

Там даже котик, посмевший сказать «мяу» – автоматически предатель родины.

Там телевидение превратилось в клоаку, – да и ладно, казалось бы. Но ужас в том, что вещает оно голосами твоих приятелей, транслируя доверчивым людям свое плохое кино.

Понято же: человечеству не нужны помощники извне. Оно уничтожит себя само», – написала Хижинкова.

Ранее сообщалось о том, что в отношении известной белoрусской пловчихи и главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и исполнительного директора Фонда Александра Опейкина возбуждены уголовные дела. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск.

Также несколько дней назад стало известно, что футболисты высшей лиги из некоторых команд оставили подписи под провластным письмом.

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