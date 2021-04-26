В России упразднят потребительскую корзину и прожиточный минимум 5 26.04.2021, 12:18

2,230

Еще до пандемии этот план начал трещать по швам.

Минтруд разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Другим проектом предлагается упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов, пишет finanz.ru.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 российских рублей (сейчас - 12 130 российских рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 российских рублей (рост на 3,7%).

Отдельным проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и т. д.

Он же служит условной чертой для определения уровня бедности в стране. Изменение методики позволит рассчитывать этот показатель без учета инфляции: к примеру, если продукты подорожали, а уровень медианных зарплат остался тем же, черта бедности не изменится.

По итогам 2020 года Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1%. Несмотря на пандемию, согласно официальной статистике, армия официальной нищих уменьшилась на 300 тысяч человек, до 17,8 миллиона.

В 2018 году президент Владимир Путин, напомним, поставил задачу вдвое снизить уровень бедности к 2024 году. В утвержденный тогда назад план достижения национальных целей развития было заложено снижение уровня бедности до 11,1% в 2020 году, 9,3% - в 2022-м и 6,6% - в 2024-м.

Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.

Еще до пандемии план начал трещать по швам: в 2019 году за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12%).

В прошлом году эту цель Путина признали нереализуемой и сдвинули срок на 2030 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».