Видеохит: Собака выбежала на стадион во время соревнований и победила фаворитку 2 26.04.2021, 12:29

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Собака по кличке Холли стала настоящей звездой Сети.

На межшкольных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта неожиданно победила собака. Об этом сообщает британское издание Daily Star (перевод — segodnyu.ua).

Питомец по кличке Холли, которому было скучно наблюдать за происходящим на трибуне, выбежал на дорожку во время эстафеты и преодолел 100 метров за 10,5 сек. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

На видео показано, как веселая собака обгоняет отстающих участников гонки и даже лидера – школьницу Грейси Лейни, которая была уверена, что победа уже у нее в руках. Однако бегунья не выглядит слишком расстроенной из-за случившегося.

"Лол, я не могу поверить, что меня победила собака", – написала девушка в Instagram.

Холли стала звездой не только на стадионе, но и в интернете, где пользователи пророчат ей великое спортивное будущее.

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