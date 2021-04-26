Глава МИД Украины пригласил высланных из Москвы чешских дипломатов в посольство в Киеве 3 26.04.2021, 12:35

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Киев высказал солидарность с Прагой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Чехию назначить высланных из Москвы дипломатов в ее посольства в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter после разговора с министром иностранных дел Чехии Якубом Кульганеком.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиление дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим плечом к плечу с чешскими друзьями", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В знак солидарности с Чехией, Словакия и страны Балтии также выслали нескольких сотрудников российских посольств.

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