Падение победной новости 2 Telegram-канал «СерпомПо»

26.04.2021, 12:55

4,762

Денис Мантуров (слева) и Сергей Чемезов

Светлая перспектива российской промышленности на «маховой» скорости втемяшилась в асфальт и разлетелась на куски.

В феврале этого года министра промышленности РФ Денис Мантуров во время поездки в Арабские Эмираты, сообщил, что Россия и ОАЭ образуют совместное предприятие для создания сверхзвукового бизнес-джета.

Дальше повалил мантуровский оптимизм:

«Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5–1,8 Маха. Притом, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине».

И вот, в конце апреля, выступает глава «Ростеха» Сергей Чемезов, и говорит, что все это «пока только на бумаге. Идея красивая, но, к сожалению, не экономичная. Это убыточный проект. Ну для шейхов, наверное, интересная игрушка». Правда, «если они в итоге согласятся».

Как это у них получается? Накормили державу победным оптимизмом, а спустя два месяца выяснилось, что светлая перспектива на «маховой» скорости втемяшилась в асфальт и разлетелась на куски.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».