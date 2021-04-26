Ученые раскрыли тайну «желтых шаров» Млечного Пути 1 26.04.2021, 13:15

1,286

Фото: Charles Kerton, Iowa State University, Spitzer, NASA

Необычные объекты оказались пузырями, которые окружают звездные колыбели.

Астрономам, которые работали с помощью волонтеров, удалось разгадать тайну «желтых шаров», найденных в Млечном Пути. По их словам, объекты, которые раньше ассоциировали с рождением массивных звезд, оказались пузырями, которые окружают звездные колыбели, сообщает Naked science.

Гелиосфера, граница Солнечной системы, — частный случай астросферы, области, существующей вокруг любой звезды. В этих пределах исходящий от нее ветер, поток частиц, еще доминирует над частицами межзвездной среды, но на краю, сталкиваясь с ними, образует ударную волну. Это вызывает нагрев и ионизацию газа, заставляя его излучать. Такие «пузыри звездного ветра» можно наблюдать у многих достаточно массивных и ярких звезд нашей Галактики.

К поиску пузырей привлекли добровольцев. Так, участники системы «гражданской науки» Milky Way Project ищут и выделяют характерные участки на изображениях, которые получили телескопы «Спитцер» и WISE. За пять лет работы волонтеры смогли найти почти тысячу необычных инфракрасных источников, которые назвали «желтыми шарами». В последствии были найдены еще несколько тысяч таких объектов.

Почти сразу исследователи предположили, что «желтые шары» могут быть связаны с областями звездообразования и зарождением массивных звезд. Но чтобы проверить это предположение астрономы «картографировали» расположение около 500 таких объектов. Оказалось, что они совпали с положением известных скоплений молодых звезд.

То есть, «желтые шары» оказались не границами пузырей звездного ветра, а границами схожих пузырей, которые окружают целые скопления новорожденных звезд. Возраст таких «шаров» составляет всего несколько сотен тысяч лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».