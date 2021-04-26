Белорусские банки отказываются нести ответственность за сохранность вкладов 30 26.04.2021, 13:22

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«Приорбанк» решил изменить обслуживание физлиц.

"Приорбанк" отказался с 1 мая 2021 года нести ответственность за сохранность ценностей в банковских ячейках, сообщает "Еврорадио".

Ведомство приняло новую редакцию общих условий обслуживания физических лиц. В них говорится, что банк не несет ответственности за то, что клиент будет хранить в арендованной ячейке.

За последний год произошло несколько скандалов, связанных с хранением денег и ценностей в банковских ячейках. Ранее сообщалось, как клиенты "Паритетбанка" судятся с ним за деньги, украденные из банковских ячеек. И это не первый случай.

Летом 2020-го большой резонанс приобрела конфискация средств у "Белгазпромбанка". Недавно выяснилось, что некоторые клиенты так и не смогли вернуть средства, хранившиеся в ячейках банка.

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