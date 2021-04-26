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Румыния объявила помощника военного атташе при посольстве РФ персоной нон грата

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  • 26.04.2021, 13:47
  • 1,318
Румыния объявила помощника военного атташе при посольстве РФ персоной нон грата

Бухарест заявил, что российский дипломат нарушил положения Венской конвенции

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Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата заместителя военного атташе в посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева, сообщает РБК.

В МИД посчитали, что российский дипломат нарушил положения Венской конвенции 1961 года.

Посол России в Бухаресте по распоряжению министра был вызван на беседу во внешнеполитическое ведомство. Там ему и сообщили о принятом румынскими властями решении.

Решение о высылке помощника военного атташе РФ было принято властями Румынии на фоне шпионского скандала, связанного с разоблачением ГРУ в причастности к взрывам складов с оружием в Чехии в 2014 году.

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