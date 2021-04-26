С 1 мая подорожают некоторые сигареты 6 26.04.2021, 13:50

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В продаже появятся новые марки.

С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет, на некоторые - на 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. Это следует из информации, которая размещена на сайте МНС, пишет tut.by.

Гродненская табачная фабрика «Неман», к примеру, с 1 мая на 10 копеек повысит цены на Pall Mall Nano Coral — до 2,6 рубля. Остальные сигареты марки Pall Mall подорожают на 5 копеек. Вырастут цены на 5 копеек также на некоторые сигареты Rothmans.

В продаже появятся сигареты Rothmans Click Hit — по 2,6 рубля.

«Табак-Инвест» поднимет на 10 копеек цены, к примеру, на Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac — до 2,8 рубля, Camel Compact Аctivate Yellow Crush, Camel Compact Аctivate Multi Mix — до 2,9 рубля. Вырастут цены и на некоторые другие сигареты Monte Carlo. Компания будет реализовывать Корона Kalipso Gold (1,6 рубля), Корона Gold (по 1,5 рубля), Camel Studio Shisha (по 2,6 рубля).

Компании «Интер Тобакко» не планируют повышать с 1 мая цены на сигареты.

«Беларусьторг» среди прочего повысит на 5 копеек цены на Pall Mall Nano Blue — до 2,7 рубля, Rothmans Demi Mix, Rothmans Demi Mix 3 in 1 — до 2,75 рубля.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 мая. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

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