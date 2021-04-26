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Медики назвали популярный напиток, который способствует укреплению памяти

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  • 26.04.2021, 13:50
  • 5,184
Медики назвали популярный напиток, который способствует укреплению памяти

Специалисты провели эксперимент.

Группа ученых из университетов Дании и Португалии назвала популярный напиток, употребление которого улучшает память человека. На работу головного мозга положительно влияет кофе, пишет lenta.ua.

Преимуществом бодрящего напитка является наличие кофеина - соединения, усиливающего связь между различными зонами центрального органа нервной системы. Таким образом, алкалоид улучшает когнитивные способности: человек становится более внимательным и реже забывает важную информацию. Кроме того, любители кофе являются менее тревожными и более выносливыми людьми, чем те, кто не любит горячий напиток.

Ученые Миньюнского и Орхусского университетов провели эксперимент. В рамках исследования одним добровольцам было предложено ежедневно употреблять кофе. А вот представители контрольной группы не должны были пить бодрящий напиток. Одновременно специалисты изучали нейронные связи при помощи метода магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что мозг любителей кофе работает более активно.

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