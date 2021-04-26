Блогер Андрей Паук потроллил чиновника из Воложина

Блогер Андрей Паук потроллил чиновника из Воложина4
- 26.04.2021, 14:16
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Представитель администрации Воложина не смог ответить на вопросы о результатах выборов в Беларуси.
Заместитель председателя райисполкома города Воложин Игорь Шакун во время прямой телефонной линии не смог ответить практически ни на один вопрос блогера Андрея Паука о последних выборах в Беларуси, пишет «Салідарнасць».
— Вывешивались ли в Воложине итоговые протоколы после выборов?
— Я считаю, что да.
— А кто у вас победил на выборах?
— А вы считаете, что этот вопрос сейчас уместен?
— Тогда объясните, почему у народа нет права выбора и в чем смысл выборов?
— Считайте, что я ответил, до свидания, — поспешил положить трубку представитель администрации Воложина.
Игорь Шакун до должности заместителя главы района более десяти лет работал начальником Воложинского РОВД.
Теперь он курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, идеологической работы, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности и другие.