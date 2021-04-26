Дзюдоист, выступивший против системы: Середины уже давно нет 1 26.04.2021, 14:35

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Дмитрий Шершань

Пора определиться.

Двукратный призер чемпионатов Европы, победитель ряда турниров серии Гран-при по дзюдо и участник Олимпийских игр в Рио Дмитрий Шершань заявил «Трибуне», что не понимает, как в Беларуси можно «оставаться над схваткой»:

– Если тебе нормально спится и естся, несмотря на то, что происходит в стране, если тебе позволяет твоя совесть, живи так дальше. А если не можешь смириться, то сделай шаг. Я вообще не понимаю, как сейчас можно не определиться, на чьей ты стороне.

Не могу представить психологию человека, который находится посередине. Середины уже давно нет. Как говорил Виталий Гурков, сейчас даже зефирка в политике, и всем давно пора определиться.

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