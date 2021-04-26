Казахстан начал использовать собственную COVID-вакцину: ее вкололи министру 2 26.04.2021, 15:00

Алексей Цой заявил, что чувствует себя хорошо после укола.

26 апреля Казахстан представил вакцину против коронавируса собственного производства. Министр здравоохранения страны уже получил прививку в прямом эфире, сообщает "Радио Азаттык".

QazCovid-in, также известная как QazVac – двухвалентная вакцина против коронавируса, которую разработали ученые из Казахстана. Сейчас она проходит третий этап испытаний.

Разработкой препарата занимались ученые из Государственного научно-исследовательского института. 50 000 доз вакцины уже распределили по стране.

Министр здравоохранения страны Алексей Цой заявил, что чувствует себя хорошо после укола. Он добавил, что в настоящее время правительство проводит переговоры с Турцией по производству будущих партий вакцины.

К слову, Казахстан стал первой иностранной страной, зарегистрировавшей российский препарат "Спутник V". Цой рассказал, что с начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил каждый 20-й гражданин Казахстана.

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