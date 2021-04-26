В литовском Сейме предложили выкупить попавший под санкции санаторий «Беларусь»1
- 26.04.2021, 15:00
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Санаторий испытывает трудности с выплатой зарплат работникам.
Комитет Сейма Литвы по иностранным делам предлагает разрешить правительству страны начать переговоры с Беларусью о передаче санатория «Беларусь» в Друскининкае, счета которого оказались заблокированы из-за санкций Евросоюза в отношении белорусских чиновников и предприятий.
Как сообщает Delfi, решение было принято комитетом в понедельник.
«Пусть дипломаты попробуют этот дипломатический путь. Мы будем лучше заботиться о наших людях», — цитирует издание председателя комитета Жигимантаса Павилениса.
После блокировки счетов в декабре прошлого года санаторий испытывает трудности с выплатой зарплат работникам. Он является одним из крупных работодателей Друскининкая.