В литовском Сейме предложили выкупить попавший под санкции санаторий «Беларусь» 1 26.04.2021, 15:00

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фото: delfi

Санаторий испытывает трудности с выплатой зарплат работникам.

Комитет Сейма Литвы по иностранным делам предлагает разрешить правительству страны начать переговоры с Беларусью о передаче санатория «Беларусь» в Друскининкае, счета которого оказались заблокированы из-за санкций Евросоюза в отношении белорусских чиновников и предприятий.

Как сообщает Delfi, решение было принято комитетом в понедельник.

«Пусть дипломаты попробуют этот дипломатический путь. Мы будем лучше заботиться о наших людях», — цитирует издание председателя комитета Жигимантаса Павилениса.

После блокировки счетов в декабре прошлого года санаторий испытывает трудности с выплатой зарплат работникам. Он является одним из крупных работодателей Друскининкая.

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