Леонид Гозман объяснил, какие условия могут привести к свержению Путина 3 26.04.2021, 15:13

2,142

Леонид Гозман

Глава Кремля перестал быть незаменимым.

Президента РФ Владимира Путина могут сместить с должности в результате дворцового переворота. Такое мнение выразил 25 апреля в эфире телеканала "Украина 24" российский политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

"Он перестал быть незаменимым. И когда всем плохо, а он не незаменим, то это условие для дворцового переворота. Когда группа людей убивала [российского] императора Павла, они знали, что элита не будет возмущена этим, а вздохнет с облегчением. Единственное – что они знали, кто будет следующим царем – цесаревич Александр Павлович. Пока у них нет этого "Александра". Как только он появится – дни этого режима будут сочтены", – сказал он.

По словам российского политика, Путин стал незаменимым в России, когда "стал решать проблемы, стал тем человеком, в кабинете которого все обо всем договариваются, если были проблемы у олигархов, генералов, бандитов".

"Слова "если не Путин, то кто" были словами для элиты, а не для народа. Но в связи с пандемией он перестал соответствовать этой роли, когда он спрятался в бункер и не вылезал оттуда и до сих пор вылезает только изредка", – объяснил Гозман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».