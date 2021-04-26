«Рыжий лес» и секретная «Дуга-1»: Как выглядит Чернобыльская зона 35 лет спустя 26.04.2021, 15:41

1,840

Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Нынешняя территория зоны отчуждения - около 2600 гектаров.

Чернобыльская катастрофа, за мгновения изменившая судьбы миллионов людей, принесла с собой радиоактивное загрязнение, на долгие годы сделавшее зоной отчуждения огромные площади в Беларуси и Украине. Однако земля, которая 35 лет назад стала символом горя и скорби, сегодня вполне доступна для посещения. Накануне годовщины на месте трагедии побывал фотокорреспондент tut.by Дмитрий Брушко.

Несмотря на то, что остановившаяся после роковой аварии ЧАЭС не вырабатывает электроэнергию, на станции трудятся, а в самом Чернобыле живут люди. В основном работники зоны и персонал ЧАЭС. Проникают в зону и так называемые самоселы, которых тянет на места, покинутые в спешке много лет назад, и сталкеры. Последних влечет романтика Чернобыльской зоны, подпитанная компьютерными играми и творчеством фантастов.

Попасть в места чернобыльской трагедии сегодня не составляет труда. Абсолютно легально зона отчуждения доступна туристам. Стоимость однодневного тура с посещением таких мест, как город Чернобыль, «Рыжий лес», радиолокационная станция «Дуга-1», Чернобыльская АЭС и город Припять, — около 100 долларов. Существуют и более длительные туры на два, четыре и пять дней.

Первые туристы смогли официально посетить зону отчуждения еще в 2004 году, а постоянно туристические маршруты заработали в 2012 году. Волна интереса к событиям 35-летней давности вновь появилась после выхода сериала HBO «Чернобыль», сделавшего своеобразную рекламу зоне отчуждения. Только за 2019 год туристический маршрут прошли 130 тысяч туристов. Из них 100 тысяч — иностранцы.

Сейчас Чернобыльская АЭС остановлена. Ведется работа над снятием станции с эксплуатации. За 10 лет над четвертым энергоблоком АЭС был построен новый саркофаг. До сих пор на станции ведется строительство нового могильника для ядерных отходов всех украинских АЭС. На станции трудятся две тысячи человек, а в Чернобыле живут три тысячи сотрудников зоны и АЭС, они работают вахтовым методом. В Чернобыле и окрестностях живут 130 самоселов. В городе работают магазины, Дом культуры, кинотеатр, гостиницы и церковь. Нынешняя территория зоны отчуждения — около 2600 гектаров. Часть ее никогда не будет заселена людьми, потому что период полураспада одного из изотопов плутония, который является самым радиотоксичным элементом, составляет 24 тысячи лет.

Без последствий для здоровья туристы могут находиться на территории зоны до 5 дней. Сталкеры проникают сюда постоянно, несмотря на возможность свободного посещения. Нелегальные туристы рискуют и собственным, и чужим здоровьем. Ведь на территории Чернобыльской зоны много радиоактивных «пятен», а гуляя по зоне, можно не только схватить дозу радиации, но и вынести радиоактивную пыль на одежде. Накануне 35-летия взрыва на ЧАЭС на территории зоны переложили асфальт на большей части автомобильных дорог, которые используют для хозяйственной деятельности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».