Российский региональный канал показывает фильмы Навального про коррупцию 1 26.04.2021, 15:50

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ТВК находится в десятке самых просматриваемых телеканалов Красноярского края.

Новости на красноярском канале ТВК начинаются с заставки со словом «Свобода» прямо под часами. Региональный красноярский телеканал уже давно освещает не только новости края, пишет сайт currenttime.tv. ТВК рассказывает о том, о чем не рассказывают все другие телеканалы страны.

Например, ТВК пересказывал содержание фильмов российского оппозиционера Алексея Навального и про Путина, и про Медведева – пусть и не каждый раз произнося вслух фамилию оппозиционера.

«В этом же и есть смысл журналистики – чтобы она была настроена критично к власти, для того, чтобы показывать проблемы, которые существуют, – говорит исполнительный директор ТВК Ксения Черепанова. – В этом нет ничего удивительного. Все наши коллеги, которые раньше были независимыми, они пошли на сделку с властью, чтобы попасть в край, в область, расширить сетку вещания – они продавали администрациям свои доли, и оказались квазигосударственными. Для нас такого выбора не было».

Черепанова говорит, что решение, как рассказывать о федеральных новостях, на канале приняли еще тогда, когда фамилию Навального в стране почти никто не знал. Кроме местных бизнесменов, ТВК на 35% принадлежит структурам компании «Русал» Олега Дерипаски, но олигарх на редакционную политику влиять не пытался, говорят на канале. На ТВК про протесты стали рассказывать потому, что рассказывать про них на федеральном ТВ перестали.

«В 2012 году, когда случилась вся эта история на Болотной и ни один федеральный канал не показывал то, что там происходит, для нас не было вопроса, показывать это или нет, не было вопроса, опасно это или нет – мы просто делали свою работу, – говорит Черепанова. – Очень часто над нами смеялись наши коллеги красноярские: «Ой, ТВК претендует на роль федерального канала». Да нет, мы ни на что не претендуем, мы просто думаем о том, что можно рассказать то, что не рассказывают федеральные каналы».

«Все фильмы, которые вызывали резонанс в нашей стране, все расследования – мы уделяли им внимание в нашем эфире. Мы берем темы без оглядки на географию происхождения событий, – добавляет главный редактор ТВК Мария Бухтуева. – Мне всегда обидно, когда журналисты себя искусственно ограничивают и считают, что красноярцев должны интересовать события, которые происходят в Красноярске. Ну бред же полный».

Недавно на ТВК спросили у зрителей, изменили ли поправки к Конституции их жизнь. На федеральных каналах уже давно не существует программ, в которых зрители могут дозвониться в прямой эфир. На ТВК это ежевечерний формат.

По ТВК больше не показывают фильмы и сериалы из стандартного набора, который крутят по региональным каналам. Вместо них в сетке – программы журналистов, переместившихся в ютуб. Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Ирина Шихман и документальные фильмы Настоящего Времени – последние показывают с 15-секундным дисклеймером о том, что они сняты СМИ-иноагентом.

«Засилье вот этой федеральной пропаганды – от него люди очень устают, зрители. И у нас они находят некую, возможно, отдушину, что не так тупо и в лоб мы преподносим нашу информацию и она вообще в принципе допускает возможность самому подумать, так это или нет. Потому что на федеральных каналах, если смотреть – мы это зачастую высмеиваем – потому что это полный неадекват», – говорит Бухтуева.

Последствия независимой редакционной политики для ТВК наступили в 2020 году. Сначала – волны проверок государственными ведомствами, хотя формально проверки в пандемию в России были запрещены.

«Был Роспотребнадзор – о том, что у нас стоят тарелки на крыше здания. Тарелки не подключены, и это просто декорации со стародавних времен. Стройнадзор приходил. Пожарный надзор. Ну и, соответственно, Роскомнадзор пытался нас оштрафовать и за что-то оштрафовал. Если говорить про контролирующие органы, которые могут контролировать телик, – они все побывали», – говорит Черепанова.

Но на этом проблемы ТВК только начались. Договор с ТВК в сентябре 2020 года Ростелеком расторг в одностороннем порядке. Юристы канала обжаловали это в суде и выиграли в первой инстанции. Но Ростелеком оспорил решение в арбитраже. В ответе на запрос Настоящего Времени о том, почему Ростелеком отключил вещание ТВК, госкомпания отказала. А пока зрители ТВК искали другого оператора, чтобы продолжать смотреть канал, журналисты искали новое помещение, чтобы продолжать работать.

На 50-м доме на улице Копылова в Красноярске до сих пор неработающие телевизионные антенны и телефон редакции ТВК. ТВК вещал отсюда 23 года, но сейчас помещение пустует. В 2014 году в Москве из офиса заставили съехать известный телеканал «Дождь», который власти сочли оппозиционным. Через 7 лет в Красноярском крае с ТВК борются точно так же – в конце 2020 года арендодатель просто не продлил с ТВК договор аренды и за четыре месяца после выселения так и не нашел для офиса, оборудованного под телеканал, нового арендатора. Сейчас ТВК обживает новый офис.

Канал лишили субсидий региональных властей, на мероприятия с участием губернатора Красноярского края Александра Усса ТВК звать перестали. Но кроме федеральных, ТВК – единственный региональный канал в десятке самых просматриваемых телеканалов Красноярского края. И, по данным «Медиалогии», на втором месте по цитируемости среди всех СМИ Красноярского края.

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