Аварии на ЧАЭС случались и до 1986 года: СБУ раскрыла советские архивы 1 26.04.2021, 16:19

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В 1983 году советскому руководству докладывали, что ЧАЭС - одна из самых опасных атомных станций.

Чернобыльская атомная электростанция всегда была опасной, аварии на ней случались и до апреля 1986 года.

Как пишет «Униан», об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), опубликовавшая секретные документы советского КГБ. В Службе безопасности обратили внимание на малоизвестные факты, которые скрывались советской властью.

- Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «предприняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках, - говорится в сообщении спецслужбы.

Как отмечают в СБ, в 1983 году советское руководство в Москве получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР, на ней отсутствуют необходимые средства безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем во время взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Впрочем, после аварии 1986 года советская власть искала различные «теории заговора», но не признавала реальности.

8 июля 1986 года советское руководство засекретило все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационное состояние, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

В качестве примера приводят инцидент с французским корреспондентом Жаном Пьером Водоном, пытавшимся вывезти за границу образцы грунта и воды из Припяти. Однако агенты КГБ успешно заменили взятые иностранцем образцы на экологически чистые.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. С разницей в две секунды произошли два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС.

Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, который не прекращался много дней. В результате взрыва реактор был полностью разрушен, а в атмосферу земли вырвалось облако радиоактивной пыли.

Авария на ЧАЭС стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории, масштаб ее влияния на людей и окружающую среду трудно оценить и теперь. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

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