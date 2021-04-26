«Весне» — 25 лет 26.04.2021, 16:18

Фото: «Весна»

Правозащитный центр отмечает юбилей.

25 лет назад директор Литературного музея имени Максима Богдановича Алесь Беляцкий организовал помощь сотням задержанных после Чернобыльского шляха-1996. С этого и началась история правозащитного центра «Вясна».

Именно в те дни был создан комитет по оказанию помощи жертвам политических репрессий, который в скором времени был назван «Весна-96». Его сотрудники занимались сбором и распространением информации о задержанных, поиском средств для помощи людям, которые были приговорены к денежным штрафам или административным арестам.

За эти годы тысячи людей прошли через офисы правозащитников. Здесь они искали информацию о задержанных родственниках, судах, приговорах, получали юридическую помощь.

В этом году власти сфабриковали дело против правозащитного центра, обвинив его в «финансировании протестов».

Одиннадцать международных правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследование правозащитников и мирных гражданских активистов и освободить заключенных по политическим мотивам.

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