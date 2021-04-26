Лидеры Венгрии, Польши и Словакии поддержали Чехию в конфликте с Россией 26.04.2021, 16:54

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (справа) принял участие в видеоконференции глав правительств стран Вышеградской группы.

фото: Twitter.com/PremierRP

Польша инициировала видеоконференцию глав правительств стран Вышеградской группы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в видеоконференции глав правительств стран Вышеградской группы, инициированной председательствующей в ней Польшей в Вышеградской группе, передает «Польское радио».

Премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выразили полную солидарность с Чехией в связи с выдворением из этой страны агентов российской военной разведки после раскрытия их деятельности, приведшей к взрыву на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Такое заявление опубликовано на сайте Канцелярии премьер-министра Польши:

«Мы осуждаем этот дальнейший достойный сожаления акт агрессии и нарушения международного права со стороны России на европейской территории, а также несоразмерные меры, принятые Россией в ответ на полностью оправданное решение Чешской Республики о высылке 18 офицеров российской разведки со своей территории, и предлагаем чехам нашу дипломатическую и международную поддержку», заявили главы правительств трех стран.

Они добавили, что вместе с премьер-министром Чехии решительно осудили «незаконные и жестокие действия российских разведчиков». «Мы не позволим этим действиям разделить Европу. Страны Вышеградской группы полны решимости предпринять действия вместе с другими государствами-членами Европейского союза для усиления нашей стабильности», — говорится в заявлении.

17 апреля Чехия объявила о высылке из страны восемнадцати сотрудников посольства Российской Федерации в Праге, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб. Сотрудники российской военной разведки были причастны к взрыву складов боеприпасов в 2014 году. В результате взрыва два человека погибли.

В ответ МИД России сочло 20 сотрудников посольства Чешской Республики в Москве нежелательными и приказало им покинуть страну.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек подчеркнул: «Насколько мне известно, по этому делу есть одна следственная версия, связанная с деятельностью агентов части 29155». Так Ян Хамачек отреагировал на выступление президента Чехии Милоша Земана, согласно которому связь между взрывом и деятельностью российской военной разведки не очевидна.

26 апреля МИД Румынии объявил помощника военного атташе посольства России в Бухаресте персоной нон грата. Как отмечено в заявлении официального Бухареста, это жест солидарности с Чешской Республикой:

«Деятельность и действия российского дипломата противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях».

26 апреля российские власти, в свою очередь, заявили, что сотрудник посольства Италии в Москве должен покинуть Россию в течение 24 часов. Это ответ РФ на то, что 31 марта Министерство иностранных дел Италии выслало двух российских дипломатов после того, как был раскрыт шпионский скандал, а офицер ВМС Италии был задержан во время передачи секретных документов за деньги военному дипломату РФ.

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