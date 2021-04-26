Главу МИД Ирана призывают к отставке 26.04.2021, 17:14

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Фото: Reuters

Он рассказал, как Иран лгал о катастрофе лайнера МАУ.

В распоряжение The New York Times (перевод — liga.net) попала запись разговора с участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, которая не предназначалась для публикации. В разговоре министр признается, что его вынуждали лгать о причинах катастрофы украинского пассажирского самолета в январе 2020 года.

Аудиозапись просочилась в критический момент для Ирана – сейчас страна обсуждает рамки возможного возврата к ядерной сделке с Западом. Переговоры через посредников ведутся в Вене.

Речь идет о записи мартовского разговора между Зарифом и экономистом по имени Саид Лейлаз. Она не предназначалась для публикации – министр в ходе беседы неоднократно предупреждал об этом. Копия записи попала в редакцию местного новостного канала Iran International, который поделился ею с NYT.

Запись подтверждает то, о чем подозревали многие – роль министра иностранных дел Ирана на мировой арене сильно ограничена. Решения, по словам Зарифа, диктует верховный лидер аятолла Али Хаменеи или Корпус стражей исламской революции (КСИР).

МИД Ирана не оспаривал подлинность записи, но назвал ее утечку "неэтичной политикой" и заявил, что обнародованная часть не отражает всего объема комментариев Зарифа, в частности "о его уважении и любви к генералу Сулеймани".

На самой записи министр говорит, что генерал КСИР Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в январе 2020 года, подрывал политику МИД, работая с Россией над саботажем ядерной сделки и выступая за продолжение участия Ирана в войне в Сирии.

Зариф сказал, что Россия не желает успеха ядерной сделке, Москва "приложила все усилия" для создания препятствий, потому что в ее интересах, чтобы отношения Ирана с Западом не были нормализованы. С этой целью, сказал Зариф, Сулеймани ездил в Россию, чтобы "разрушить наши достижения", имея в виду ядерную сделку.

Глава МИД Ирана также рассказал о сокрытии правды о причине падения самолета Международных авиалиний Украины, в результате которого погибли 176 человек.

По его словам, члены КСИР сразу знали, что что их ракеты попали в самолет, но признались в этом только через три дня.

После катастрофы Зариф присутствовал на небольшом заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами и сказал, что мир требует объяснений. По его словам, командиры потребовали, чтобы он написал в Twitter, что новость о попадании ракет не соответствует действительности.

"Я сказал: если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы понимали, как мы можем решить эту проблему. Бог – мой свидетель, они отреагировали на это так, как если бы я отрицал существование Бога", – сказал глава МИЖ Ирана.

Критики Зарифа уже призвали его к отставке. Они говорят, что министр поставил под угрозу национальную безопасность страны.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.

17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".

Еще в феврале в распоряжение канадских спецслужб попало аудио разговора, на котором предположительно Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение Boeing было умышленным. Иран назвал это фейком, а 6 апреля предъявил обвинение 10 чиновникам.

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